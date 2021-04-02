Украинская разведка предупредила, что Россия может готовиться к эскалации конфликта на Донбассе. Предполагают, что Кремль хочет продвинуться вглубь Украины. В частности, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, что расположены рядом с нашей границей.

Все, что известно об обострении возле границ с Украиной и возможной эскалации – читайте в материале 24 канала.

Важно Россия возле границы с Украиной подняла в небо военную авиацию: видео

Что говорит разведка

Разведчики отметили, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, которыми хочет спровоцировать Украину на огонь. Дело в том, что оккупанты надеются увеличить свое военное присутствие на Донбассе. Москва хочет аргументировать свою агрессию, как всегда, – пришла спасать "российских граждан". Собственно, поэтому на Донбассе так активно раздавали российские паспорта. Дипломатические представительства России за границей и СМИ уже получили задание, чтобы заявлять якобы о "агрессивных действиях" ВСУ и "миротворческих" мерах России в ответ.

Возле границы с Украиной заметили российскую военную авиацию

Российские войска готовят масштабные военные учения на Кубани и в оккупированном Крыму, к которым привлекают авиацию. Десятки самолетов и вертолетов заметили в Краснодарском крае и Ростовской области. Авиация летела прямо над жилыми домами.

В сети публиковали видео, где вертолеты вроде летят возле границы совсем близко.

Однако спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявил "Новостям Донбасса", что российскую авиацию не видели непосредственно возле границы страны, но он не исключил, что полет мог быть на определенном расстоянии.

Предупреждение Хомчака

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак 30 марта выступил в Верховной Раде и предупредил об угрозе со стороны России. Он рассказал, что Россия под видом учений "Запад – 2021" стягивает войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в оккупированный Крым.

По его словам, по состоянию на 30 марта возле границы с Украиной находились 28 батальонных тактических групп оккупантов.

Обратите внимание! Масштабные учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021" запланированы на сентябрь 2021 года. В Офисе Президента отметили, что они представляют опасность для Украины и НАТО.

В оккупированный Крым Россия стянула самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и военные грузовики.

Россия стягивает в Крым военную технику, смотрите видео:

Как реагирует Украина

Президент Владимир Зеленский убежден, что эскалация на Донбассе началась еще в январе 2021 года. Глава государства считает, что Россия "играет" мышцами, то есть лишь пытается создавать угрозу.

Она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно – давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности,

– объяснил глава государства.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, Украина разрабатывает различные сценарии реагирования на эскалацию России. Кроме того, СНБО круглосуточно следит за ситуацией.

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Возможно ли вторжение России сейчас

Журналист Юрий Бутусов прогнозирует, что Россия готовит вторжение в Украину, но в ближайшее время его не будет. Он отметил, что агрессор пока не готов к масштабным наступательным операциям, ведь наземные силы России не имеют большого преимущества над ВСУ, поэтому и надо перебрасывать войска.

Кроме того, для президента России Владимира Путина станет большой проблемой работа ОБСЕ на Донбассе. К слову, из-за скопления войск оккупантов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил у ОБСЕ больше патрулей.

Путин не посмеет атаковать, если не будет подготовлена ​​благоприятная политическая обстановка, ведь у России нет сил, чтобы противостоять демократическому миру,

– отметил Бутусов.

Более того, мужчина напомнил, что разведка Украины и НАТО контролирует передвижения противника. Наступление возможно при сосредоточении значительных группировок, скрыть их невозможно.

Однако журналист не исключил, что обострение на Донбассе будет. В частности, усиление обстрелов на отдельных участках фронта, локальные атаки на тактическом уровне. По его словам, это происходит постоянно.

Когда Россия может напасть

По словам Бутусова, наиболее удобным временем для нападения могут быть маневры "Запад-2021", которые проведут летом.

"Готовится ли Украина к наступлению на Донбассе? Нет. Передвижение украинских войск осуществляются в рамках плановой ротации. Подготовку к любым активным действиям наши Вооруженные силы не ведут. Готова ли Украина к большой войне? Да, к войне готово украинское общество, поэтому оснований для паники нет, мы будем оказывать серьезное сопротивление, вторжение консолидирует большинство украинцев", – подчеркнул журналист.

Реакция мира

Соединенные Штаты Америки поддержат Украину в случае эскалации конфликта на Донбассе. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин. СМИ утверждали, что в Пентагоне насторожены тем, что Россия наращивает присутствие своих войск возле границ Украины, поэтому Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.

К слову, ранее самолеты НАТО поднимались в воздух 10 раз в ответ на большое количество полетов российских истребителей возле воздушного пространства союзников.

Подробнее США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии, – министр Остин