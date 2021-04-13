Россия говорит, что стянула войска к границе из-за угрозы со стороны НАТО
Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения воздушно-десантных войск. В российском минобороны говорят, перемещение состоялось во время контрольной проверки войск и в ответ на якобы угрозу со стороны Североатлантического Альянса.
Источник:Интерфакс
Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания в Североморске. Войска, убеждает Шойгу, отправили в район выполнения учебно-боевых задач.
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Реагируя на военную деятельность Альянса, что угрожает России, мы приняли ответные меры,
– сказал Шойгу.
Шойгу говорит, что войска в полной боевой готовности
Министр пригрозил, что войска в полной готовности и "способны выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны".
Коротко о российских войсках возле украинской границы
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.
- Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности.
- По свидетельствам Главного управления разведки, такие меры для этого времени года не характерны.
- По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, возле границы Украины собралось около 40 тысяч военных.
- Из-за напряжения Украина инициировала консультации с НАТО. Министр иностранных дел Украины встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
Российские войска на украинской границе / Инфографика 24 канала
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