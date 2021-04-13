Россияне уверяют, что не испугались заявлений Вашингтона о "тяжелых последствиях" стягивания войск к украинской границе. В Москве утверждают, что и в дальнейшем " будут защищать русскоязычное население".

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Он достаточно агрессивно отреагировал на позицию США.

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Москва утверждает, что будет защищать русскоязычное население

Рябков подчеркнул, что, мол, Вашингтон всегда говорит о "высокой цене", но никогда ее не называет.

Мы считаем, что такая терминология вообще неприемлема: цена, расплата и так далее. Мы просто отстаиваем наши интересы и интересы наших граждан, русскоязычного населения, будем защищать их и в дальнейшем,

– заявил Рябков.

Риторика России остается прежней – обвинить во всем Украину. Заместитель Сергея Лаврова считает, что "любая угроза убеждает Кремль в том, что курс – правильный".

Обратите внимание! Рябков сообщил, что США является противником России. Вашингтон якобы намерен подорвать авторитет Москвы на международной арене.

Блинкен пообещал Украине поддержку в противостоянии с Россией

Отметим, что ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о поддержке Украины в противостоянии с российской агрессией. Говорится о стягивании большого количества войск к украинским границам. Президент США Джо Байден, сообщил Блинкен, пояснил, что такие шаги России могут иметь тяжелые последствия.

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