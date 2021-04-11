США и Британия обещают Украине поддержку во время провокаций России
Лондон и Вашингтон призывают Россию немедленно ослабить напряжение в регионе и соблюдать международные обязательства. Ранее с призывом уменьшить присутствие российских военных вблизи украинской границы выступила канцлер Ангела Меркель.
Источник:Твитер Доминика Рааба
О поддержке Украины в твитере заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Он подчеркнул, что поддержка суверенитета – непоколебима.
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Россия должна ослабить напряжение, – Рааб
Соединенное Королевство и США твердо противостоят российской кампании дестабилизации Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно ослабить напряжение и жить согласно международным обязательствам, под которыми она подписалась в рамках ОБСЕ,
– написал Рааб.
Блинкен подтвердил намерения Вашингтона
Детали разговора с Раабом обнародовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подтвердил, что Лондон и Вашингтон намерены вместе противостоять российской агрессии в отношении Украины.
Российские войска у украинской границы / Инфографика 24 канала
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