Лондон и Вашингтон призывают Россию немедленно ослабить напряжение в регионе и соблюдать международные обязательства. Ранее с призывом уменьшить присутствие российских военных вблизи украинской границы выступила канцлер Ангела Меркель.

О поддержке Украины в твитере заявил британский министр иностранных дел Доминик Рааб. Он подчеркнул, что поддержка суверенитета – непоколебима.

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Россия должна ослабить напряжение, – Рааб

Соединенное Королевство и США твердо противостоят российской кампании дестабилизации Украины. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и я согласились, что Россия должна немедленно ослабить напряжение и жить согласно международным обязательствам, под которыми она подписалась в рамках ОБСЕ,

– написал Рааб.

The UK & US firmly oppose Russia’s campaign to destabilise Ukraine. @SecBlinken & I agreed Russia must immediately de-escalate the situation & live up to the international commitments that it signed up to at @OSCE. Our support for Ukraine’s sovereignty is unwavering. — Dominic Raab (@DominicRaab) April 11, 2021

Блинкен подтвердил намерения Вашингтона

Детали разговора с Раабом обнародовал и госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подтвердил, что Лондон и Вашингтон намерены вместе противостоять российской агрессии в отношении Украины.

Conveyed my deep condolences to UK Foreign Secretary @DominicRaab today on the passing of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We agreed on the importance of supporting Ukraine against unilateral Russian provocations and accelerating the Afghan peace process. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 10, 2021

Безрассудные действия России будут иметь последствия В интервью NBC Блинкен отметил, что Белый дом изрядно беспокоит ситуация у украинской границы. Сейчас ситуацию Вашингтон обсуждает со своими партнерами. Должен сказать, что я серьезно обеспокоен действиями России на границе с Украиной. На этих границах сосредоточено больше российских сил, чем когда-либо с 2014 года. Вот почему мы поддерживаем очень тесные контакты и координацию с нашими союзниками и партнерами в Европе. Все разделяют эту озабоченность,

– пояснил Блинкен. Госсекретарь США подчеркнул, что президент Байден отметил, что безрассудные действия России будут иметь свои последствия. Обратите внимание! Тему наращивания военного присутствия вблизи украинской границы в разговоре с президентом России Владимиром Путиным поднимала Ангела Меркель. В Кремле подчеркнули, что, мол, это внутренние дела России, как перемещать свои войска. Коротко о российских войсках у границы Украины: Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.

Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности.

По свидетельствам Главного управления разведки, такие мероприятия для этого времени года не характерны.



Российские войска у украинской границы / Инфографика 24 канала