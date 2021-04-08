Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили различные вопросы. Одной из тем были российские войска возле границ Украины.

Немецкий канцлер призвала президента России сократить их присутствие на этом участке. Что ответил на это Путин – пока неизвестно.

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Также Меркель призвала Россию к деэскалации ситуации на Донбассе.

Меркель требовала, чтобы Россия сократила военное присутствие возле границ Украины,

– отметила пресс-секретарь федерального правительства Ульрике Деммер.

Справка. На сайте Кремля тоже сообщили о телефонном разговоре с Меркель. Однако самым интересным является то, что о требовании деэскалации там не сказали. Российская сторона решила осветить переговоры со своей стороны.

Разговор Меркель с Путиным: коротко

Разговор состоялся 8 апреля 2021 года.

Главной темой для обсуждения была ситуация на Донбассе.

Путин в разговоре пожаловался Меркель на якобы "провокационные действия Киева".

Также он в очередной раз подчеркнул, что Россия считает Минские договоренности безальтернативным способом урегулирования ситуации.

Войско России на границе с Украиной: что известно

Ситуация на Донбассе обострилась 26 марта. В этот день под Шумами пророссийские боевики обстреливали украинские позиции, в результате чего погибли 4 бойца, а еще 2 – получили ранения.

Уже через несколько дней стало известно, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Об этом в Верховной Раде заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Также насторожило Украину то, что глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.

Подозревают, что Россия может пойти в наступление.



Куда Россия перебрасывает войска / Инфографика 24 канала