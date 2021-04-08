Меркель требовала, чтобы Путин уменьшил военное присутствие на границе с Украиной
Ангела Меркель провела телефонный разговор с Владимиром Путиным. Они обсудили различные вопросы. Одной из тем были российские войска возле границ Украины.
Источник:Пресс-служба правительства Германии
Немецкий канцлер призвала президента России сократить их присутствие на этом участке. Что ответил на это Путин – пока неизвестно.
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Также Меркель призвала Россию к деэскалации ситуации на Донбассе.
Меркель требовала, чтобы Россия сократила военное присутствие возле границ Украины,
– отметила пресс-секретарь федерального правительства Ульрике Деммер.
Разговор Меркель с Путиным: коротко
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Разговор состоялся 8 апреля 2021 года.
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Главной темой для обсуждения была ситуация на Донбассе.
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Путин в разговоре пожаловался Меркель на якобы "провокационные действия Киева".
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Также он в очередной раз подчеркнул, что Россия считает Минские договоренности безальтернативным способом урегулирования ситуации.
Войско России на границе с Украиной: что известно
- Ситуация на Донбассе обострилась 26 марта. В этот день под Шумами пророссийские боевики обстреливали украинские позиции, в результате чего погибли 4 бойца, а еще 2 – получили ранения.
- Уже через несколько дней стало известно, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. Об этом в Верховной Раде заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.
- Также насторожило Украину то, что глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил проверку боевой готовности своих вооруженных сил.
- Подозревают, что Россия может пойти в наступление.
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