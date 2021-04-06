Россия активно начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил. Эту информацию подтвердил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Слова главы министерства обороны России процитировали российские СМИ.

Важно Россия стягивает войска к границе Украины, чтобы усилить боевиков, – разведка

Что известно о проверке ВС России

По словам главы минобороны России, отдельные войска Вооруженных сил вышли на полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

Известно, что всего в апреле запланировали провести более 4 тысяч учений разного масштаба. Шойгу объявил, что учения пройдут во всех военных округах и на Северном флоте, а также в районах Крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке.

Российские войска вышли на полигоны для учений. Шойгу требует обеспечить качество занятий и безопасность при передвижении эшелонов и военной техники,

– пишут российские СМИ.

Ранее украинская разведка установила, что командование российских вооруженных сил провоцирует усиление эскалации обстановки на оккупированном Донбассе. Противник, в частности, пополняет боеприпасами свои передовые подразделения.

Какова сейчас ситуация на границе с Россией

По данным Вооруженных сил Украины, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. Кроме того, военную технику привезли в оккупированный Крым.

В Кремле отмечают, что делают это "в рамках подготовки к предстоящим военным учениям "Запад 2021". Однако обеспокоенность из-за эскалации конфликта на Донбассе выразили даже в США. Там уже обратились к России за объяснениями. Однако ответа от Кремля не получили.

Обратите внимание! В ответ на агрессивные действия России украинские Вооруженные силы проводят сборы в южных приграничных районах нашей страны. Там формируют и проводят подготовку подразделений территориальной обороны.



Российские войска у границ Украины / Инфографика 24 канала