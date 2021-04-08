Ангела Меркель провела телефонну розмову з Володимиром Путіним. Вони обговорили різні питання. Однією з тем були російські війська біля кордонів України.

Німецька канцлерка закликала президента Росії скоротити їхню присутність на цій ділянці. Що відповів на це Путін – наразі невідомо.

До теми Путін обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі

Також Меркель закликала Росію до деескалації ситуації на Донбасі.

Меркель вимагала, щоб Росія скоротила військову присутність біля кордонів України,

– зазначила речниця федерального уряду Ульріке Деммер.

Довідка. На сайті Кремля також повідомили про телефонну розмову з Меркель. Однак найцікавішим є те, що про вимогу деескалації там не сказали. Російська сторона вирішила показати перемовини зі свого боку.

Розмова Меркель з Путіним: коротко

Розмова відбулась 8 квітня 2021 року.

Головною темою для обговорення була ситуація на Донбасі.

для обговорення була Путін у розмові поскаржився Меркель на нібито "провокаційні дії Києва" .

. Також він вчергове наголосив, що Росія вважає мінські домовленості безальтернативним способом врегулювання ситуації.

Військо Росії на кордоні з Україною: що відомо

Ситуація на Донбасі загострилась 26 березня. У цей день під Шумами проросійські бойовики обстрілювали українські позиції, внаслідок чого загинули 4 бійці, а ще 2 – отримали поранення.

Вже через кілька днів стало відомо, що Росія стягує армію до кордону з Україною. Про це у Верховній Раді заявив Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак.

Також насторожило Україну те, що глава Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосив перевірку бойової готовності своїх збройних сил.

Підозрюють, що Росія може піти у наступ.



Куди Росія перекидає військо / Інфографіка 24 каналу