Володимир Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель 8 квітня поспілкувалися телефоном. Серед головної теми обговорення – ситуація на Донбасі.

На сайті Кремля тему війни на Сході у характерній риториці назвали "внутрішньоукраїнською кризою". Меркель висловила свою стурбованість тим, що відбувається ескалація.

Тим часом Західні ЗМІ виявили польовий табір російських військових на кордоні з Україною: фото

Путін і Меркель поговорили про Донбас

У Кремлі повідомляють, що Путін звернув увагу Меркель на "провокаційні дії Києва". За словами держави-агресорки, нібито це Україна цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення.

Росія каже, що саме київською влада мусить дотримуватися раніше досягнутих домовленостей. Там вкотре заговорили про налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і оформлення особливого статусу Донбасу.

Вчергове у Путіна зазначили, що мінські домовленості– безальтернативний спосіб врегулювання ситуації. Надалі щодо Донбасу Росія і Німеччина координуватимуть зусилля, зокрема і "нормандському форматі".

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