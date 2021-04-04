Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запевнив Дмитра Кулебу у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку Євросоюзу. Про це він заявив у неділю, 4 квітня.

Телефонна розмова дипломатів відбулася на тлі нарощення Росією своїх військ поблизу державного кордону нашої країни.

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Ключова тема розмови з Жозепом Боррелем – загострення Росією безпекової ситуації. "ЄС із вами", – так глава дипломатії ЄС запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України,

– написав очільник МЗС.

Дмитро Кулеба також додав, що Жозепп Боррель запросив його взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, що відбудеться 19 квітня.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що Росія стягує армію до кордону з Україною. За його словами, все це відбувається під виглядом бойових навчань.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Минулої доби, 3 квітня, російські окупаційні війська 10 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Унаслідок ворожих атак жоден захисник України не постраждав. Однак у районі Шумів у результаті підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої загинув боєць ЗСУ.

Протягом поточної доби, 4 квітня, російські найманці вогневої активності не проявляли.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу