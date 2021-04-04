Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.

Разговор дипломатов состоялся на фоне наращивания Россией своих войск возле государственной границы нашей страны.

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Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами", – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины,

– написал глава МИД.

Дмитрий Кулеба также добавил, что Жозеп Боррель пригласил его принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, который состоится 19 апреля.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной. По его словам, все это происходит под видом боевых учений.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 3 апреля, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. Однако в районе Шумов в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве погиб боец ​​ВСУ.

В течение текущих суток, 4 апреля, российские наемники огневой активности не проявляли.



Расположение российских группировок возле границы / Инфографика 24 канала