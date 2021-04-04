ЕС с вами, – Боррель в разговоре с Кулебой заверил Украину в поддержке
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заверил Дмитрия Кулебу в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Евросоюза.
Источник:Дмитрий Кулеба в твиттере
Разговор дипломатов состоялся на фоне наращивания Россией своих войск возле государственной границы нашей страны.
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Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем – обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами", – так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины,
– написал глава МИД.
Дмитрий Кулеба также добавил, что Жозеп Боррель пригласил его принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС, который состоится 19 апреля.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 3 апреля, российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал. Однако в районе Шумов в результате подрыва на неизвестном минно-взрывном устройстве погиб боец ВСУ.
- В течение текущих суток, 4 апреля, российские наемники огневой активности не проявляли.
Расположение российских группировок возле границы / Инфографика 24 канала
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