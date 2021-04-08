Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 8 апреля пообщались по телефону. Среди главной темы обсуждения – ситуация на Донбассе.

На сайте Кремля тему войны на Востоке в характерной риторике назвали "внутриукраинским кризисом". Меркель выразила свою обеспокоенность тем, что происходит эскалация.

Тем временем Западные СМИ обнаружили полевой лагерь российских военных на границе с Украиной: фото

Путин и Меркель поговорили о Донбассе

В Кремле сообщают, что Путин обратил внимание Меркель на "провокационные действия Киева". По словам государства-агрессора, якобы это Украина целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения.

Россия говорит, что именно киевские власти должны придерживаться ранее достигнутых договоренностей. Там в очередной раз заговорили о налаживании прямого диалога с Донецком и Луганском и оформлении особого статуса Донбасса.

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