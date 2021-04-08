В МИД России попросили Украину и НАТО прекратить "нагнетать напряженную ситуацию на Донбассе". Вместе с тем российское ведомство поддержало фейк пропагандистов и заявило, что Киев стягивает войска к линии разграничения".

Также в российском МИД в очередной раз безосновательно обвинили Украину в нарушении режима тишины на Донбассе. Но "забыли", что пророссийские боевики за минувшие сутки убили 1 нашего защитника, еще один – получил ранения.

Важно Пентагон требует Россию объяснить накопление сил на границе с Украиной

Заявление МИД России

В российском МИД сообщили, что Украина "продолжает стягивать к линии соприкосновения на Донбассе новые силы и вооружение и нарушать режим прекращения огня".

Призываем Украину и страны НАТО прекратить русофобскую пропагандистскую кампанию, доходящую до истерики. Одновременно происходит наращивание активности вооруженных сил стран НАТО на территории Украины и в Черном море в непосредственной близости от российских границ,

– говорится в заявлении.

Очевидно, что такие истерические настроения у России вызвало недавнее обращение НАТО. В нем Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации в Украине на фоне перемещения российских войск возле украинской границы и нарушений прекращения огня на Донбассе.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожаловался, что пропагандистская машина Кремля снова заработала на полную.

Последние громкие фейки пропагандистов:

Медиа России активно распространяют фейки о якобы ужасном состоянии украинской реки Днепр. Оккупанты уверяют, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь.

Оккупанты уверяют, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. Фактчекеры рассказали, что это абсурдная ложь. Оккупанты обвинили Вооруженные силы Украины в гибели 5-летнего ребенка. Произошло это якобы из-за того, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома.

Произошло это якобы из-за того, что наши бойцы сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Очевидцы рассказали, что все было иначе: мальчик подорвался на гранате, которую родственник держал дома. Российские СМИ заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы. На самом же деле оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.

Актуально Открывать огонь только в случае угрозы, – Кулеба заявил, что Украина не хочет войны

Какая сейчас ситуация на Донбассе

Ситуация на Донбассе начала обостряться еще с конца марта. Именно тогда украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым.

По данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной. В Кремле заявили, что делают это "в рамках подготовки к предстоящим военным учениям"Запад 2021".

Параллельно с этим Россия активно начала проверять боевую готовность своих вооруженных сил. Всего в апреле запланировали провести более 4 тысяч учений различного масштаба.



Расположение российских группировок вблизи границы / Инфографика 24 канала