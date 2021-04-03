Российские СМИ распространяют фейк о том, что Украина якобы начала наступление на ОРДЛО
Российские СМИ начали наступательную кампанию по дезинформации против Украины. На этот раз пропагандисты заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы.
Источник:24 канал
В качестве "доказательства" пропагандисты распространяли видео так называемого обстрела. Впоследствии выяснилось, что и видео, и информация о наступлении оказались подделкой.
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Как пояснил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан, оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.
В видео, которое распространяется, наложен фрагмент звуковой дорожки из другого видео 2015 года. На самом деле никаких "ожесточенных боев" под Луганском сейчас нет – это обычная провокация,
– написал он.
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Что говорят российские СМИ
Агентство Интерфакс обнародовало заявление так называемой Народной милиции "ДНР" о размещении украинской армией техники на линии соприкосновения. В нем отмечается, что украинские военные якобы разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое.
Кроме того, в самом Донецке якобы фиксируют рост напряженности вдоль линии соприкосновения. Оккупанты пожаловались, что Украина "8 раз открывала огонь по территории "ДНР".
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в последнее время Россия активно использует мощную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Украину. Кулеба подчеркнул, что Украина стремится исключительно к мирному урегулированию.
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