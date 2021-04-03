Российские СМИ начали наступательную кампанию по дезинформации против Украины. На этот раз пропагандисты заявили, что Украина якобы разместила войска на линии соприкосновения на Донбассе и начала обстрелы.

В качестве "доказательства" пропагандисты распространяли видео так называемого обстрела. Впоследствии выяснилось, что и видео, и информация о наступлении оказались подделкой.

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Как пояснил офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан, оказалось, что на ролик наложили фрагмент звуковой дорожки другого видео, снятого еще в 2015 году.

В видео, которое распространяется, наложен фрагмент звуковой дорожки из другого видео 2015 года. На самом деле никаких "ожесточенных боев" под Луганском сейчас нет – это обычная провокация,

– написал он.

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Что говорят российские СМИ

Агентство Интерфакс обнародовало заявление так называемой Народной милиции "ДНР" о размещении украинской армией техники на линии соприкосновения. В нем отмечается, что украинские военные якобы разместили боевую машину пехоты и боевую бронированную машину вблизи жилых домов в населенном пункте Орехово-Донецкое.

Кроме того, в самом Донецке якобы фиксируют рост напряженности вдоль линии соприкосновения. Оккупанты пожаловались, что Украина "8 раз открывала огонь по территории "ДНР".

Интересно! В то же время боевики "забыли" о том, что сами за минувшие сутки 21 раз обстреляли позиции украинских защитников. Более того, они обстреливали не только позиции ВСУ, но и били по гражданской инфраструктуре города Красногоровка. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов и гражданское лицо получили ранения.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в последнее время Россия активно использует мощную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Украину. Кулеба подчеркнул, что Украина стремится исключительно к мирному урегулированию.