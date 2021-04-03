В последнее время Россия активно использует мощную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Украину. Так, к примеру, российские пропагандисты утверждали, что именно Украина готовится к эскалации на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это очередным фейком. Он подчеркнул, что Украина стремится исключительно к мирному урегулированию.

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Кулеба отметил, что наблюдает системную дезинформационную кампанию России против Украины в последние несколько недель.

Задача – распространять тезис о том, что это Украина готовится к эскалации, к провокациям, и Россия действует в ответ, предотвращая этим намерениям. Я хочу совершенно официально заверить, что это фейк, никаких подобных намерений Украины нет. И Украина стремится к мирному урегулированию,

– сказал глава МИД.

Он отметил, что обсудил этот вопрос с двумя министрами иностранных дел – Великобритании и Германии. По его мнению, важно, чтобы партнеры и союзники Украины понимали, что речь идет исключительно о дезинформационной кампании России.

Обратите внимание! В Украине уже заработал Центр противодействия дезинформации. Как сказал президент Владимир Зеленский, центр станет "информационным щитом Украины". Зеленский добавил, что Центр противодействия дезинформации сделает все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как снаружи, так и внутри страны.

Обострение на Донбассе: главное

Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала