Украина "нападает", а Россия "защищает": Кулеба опроверг циничный фейк российских пропагандистов
В последнее время Россия активно использует мощную дезинформационную кампанию, чтобы дискредитировать Украину. Так, к примеру, российские пропагандисты утверждали, что именно Украина готовится к эскалации на Донбассе.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это очередным фейком. Он подчеркнул, что Украина стремится исключительно к мирному урегулированию.
Важно Оккупанты открыли огонь по ВСУ и мирным жителям: ранены военные и гражданский
Кулеба отметил, что наблюдает системную дезинформационную кампанию России против Украины в последние несколько недель.
Задача – распространять тезис о том, что это Украина готовится к эскалации, к провокациям, и Россия действует в ответ, предотвращая этим намерениям. Я хочу совершенно официально заверить, что это фейк, никаких подобных намерений Украины нет. И Украина стремится к мирному урегулированию,
– сказал глава МИД.
Он отметил, что обсудил этот вопрос с двумя министрами иностранных дел – Великобритании и Германии. По его мнению, важно, чтобы партнеры и союзники Украины понимали, что речь идет исключительно о дезинформационной кампании России.
Обострение на Донбассе: главное
- Эскалация конфликта в Донбассе началась с адского боя у Шумел 26 марта. Тогда в результате обстрелов оккупантов погибли 4 наших военных, еще 2 – получили ранения.
- Впоследствии украинская разведка зафиксировала, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе с Украиной. Вероятно, Кремль хочет продвинуться вглубь нашей страны.
- Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с нашей границей.
- В ответ на агрессивные действия России США приводит свои войска в полную боевую готовность. В то же время глава США Джо Байден подчеркнул, что Штаты не оставят Украину без поддержки.
Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью