Во время очередного заседания СНБО, которое состоялось 2 апреля, презентовали Центр противодействия дезинформации. По словам президента Владимира Зеленского, он станет "информационным щитом Украины".

Известно, что Центр противодействия дезинформации заработал еще в конце марта. Его руководительницей стала Любовь Цибульская.

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Что сказал президент

Как сказал Владимир Зеленский, Центр противодействия дезинформации сделает все, чтобы "черная пятница" наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как снаружи, так и внутри страны.

Ранее украинский лидер подчеркивал, что Украина находится на передовой в борьбе с пропагандой. Именно поэтому и решили создать Центр противодействия дезинформации. Известно, что он поможет украинцам отличать реальные факты от вымышленных провокаций России и массово становиться медиаграмотными.

Как работает Центр противодействия дезинформации

Работа центра имеет прежде всего просветительскую функцию: развенчивание фейков в украинском информпространстве. Этого достигают благодаря:

стратегическим коммуникациям, включающим разработку контрнарративов России, проведению информкампаний, включению украинских нарративов в ежедневную коммуникацию правительства;

созданию онлайн-ресурса, который будет активно реагировать на информационные атаки;

регулярному оповещению о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне, совместной наработке механизмов по противодействию дезинформации с международными партнерами.

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