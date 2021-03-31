В Украине 31 марта официально начал работать Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, теперь наша страна имеет государственный механизм противодействия дезинформации.

Ткаченко добавил, что центр под председательством Любви Цыбульской будет защищать информационное пространство от искажений и вбросов.

Важно Фейкам – бой: Центр информационной безопасности возглавила Любовь Цибульская

Министр культуры и информационной политики заметил, что среди главных задач новосозданного центра будет быстрое реагирование на фейки, а также на продвижение украинских нарративов.

Структура будет действовать при МКИП, но в сотрудничестве с Центром противодействия дезинформации СНБО, за которым остается функция безопасности и перспектива международного хаба,

– пояснил Ткаченко.

Он добавил, что работа центра имеет прежде всего просветительскую функцию: развенчание фейков в украинском информпространстве. Это будут достигать благодаря:

стратегическим коммуникациям, включающим разработку контрнарративов России, проведению информкампаний, включению украинских нарративов в ежедневную коммуникацию правительства;

созданию онлайн-ресурса, который будет активно реагировать на информационные атаки;

регулярному оповещению о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне, совместной выработке механизмов по противодействию дезинформации с международными партнерами.

Ткаченко отметил, что украинцы должны уметь различать реальные факты от вымышленных провокаций России и массово становиться медиаграмотними.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский анонсировал старт работы Центра противодействия дезинформации еще 9 марта 2021 года. По его словам, сейчас Украина находится на передовой в борьбе с пропагандой.