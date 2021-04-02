Під час чергового засідання РНБО, яке відбулося 2 квітня, презентували Центр протидії дезінформації. За словами президента Володимира Зеленського, він стане "інформаційним щитом України".

Відомо, що Центр протидії дезінформації запрацював ще наприкінці березня. Його очільницею стала Любов Цибульська.

Важливо Бій – фейкам: Центр інформаційної безпеки очолила Любов Цибульська

Що сказав президент

Як сказав Володимир Зеленський, Центр протидії дезінформації зробить усе, щоб "чорна п'ятниця" настала для всіх пропагандистів та інформаційних диверсантів як зовні, так і всередині країни.

Раніше український лідер наголошував, що Україна перебуває на передовій у боротьбі з пропагандою. Саме через це і вирішили створити Центр протидії дезінформації. Відомо, що він допоможе українцям розрізняти реальні факти від вигаданих провокацій Росії й масово ставати медіаграмотними.

Як працює Центр протидії дезінформації

Робота центру має передусім просвітницьку функцію: розвінчування фейків в українському інформпросторі. Це досягають завдяки:

стратегічним комунікаціям, що включають розробку контрнаративів Росії, проведення інформкампаній, включенням українських наративів у щоденну комунікацію уряду;

створення онлайн-ресурсу, який активно реагуватиме на інформаційні атаки;

регулярне сповіщення про гібридну агресію з боку Росії на міжнародному рівні, спільне напрацювання механізмів з протидії дезінформації з міжнародними партнерами.

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