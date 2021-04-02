Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о режиме тишины на Донбассе. В течение 2 апреля они совершили 13 обстрелов по позициям ВСУ и обстреляли Красногоровку. Есть раненые среди военных и гражданских.

В результате враждебных действий получили ранения 2 защитника Украины. Им оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.

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Заметим, что ранее 2 апреля в результате обстрела возле Гнутово и Пищевика пострадал еще один украинский военнослужащий. Там оккупанты открыли огонь из запрещенного оружия.

Где боевики открывали огонь:

недалеко от Золотого-4-из минометов 82 калибра;

вблизи Светлодарска и Новотошковского из пулеметов и гранатометов;

возле Пищевика, Красногоровки и Гнутово – из минометов, гранатометов и пулеметов;

в районе поселка Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.

вблизи Водяного, что на Приазовье – из противотанковых гранатометов.

Обстрел в Красногоровке

В районе Красногоровки российские наемники обстреляли гражданскую инфраструктуру. 1 мирный житель получил осколочное ранение. Ему оказывают помощь медики.

Важно! Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украина уже сообщила представителям ОБСЕ.

Россия стягивает войска к границе Украины

Оккупанты открывают огонь в сторону позиций ВСУ, несмотря на режим тишины. На фоне эскалации конфликта на Донбассе происходит переброска российских военных к границам с Украиной.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает свое военное присутствие в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму.

Расположение группировок России у границы / Инфографика 24 канала