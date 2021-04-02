Оккупанты открыли огонь по ВСУ и мирным жителям: ранены военные и гражданский
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о режиме тишины на Донбассе. В течение 2 апреля они совершили 13 обстрелов по позициям ВСУ и обстреляли Красногоровку. Есть раненые среди военных и гражданских.
Источник:Минобороны
В результате враждебных действий получили ранения 2 защитника Украины. Им оперативно оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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Заметим, что ранее 2 апреля в результате обстрела возле Гнутово и Пищевика пострадал еще один украинский военнослужащий. Там оккупанты открыли огонь из запрещенного оружия.
Где боевики открывали огонь:
- недалеко от Золотого-4-из минометов 82 калибра;
- вблизи Светлодарска и Новотошковского из пулеметов и гранатометов;
- возле Пищевика, Красногоровки и Гнутово – из минометов, гранатометов и пулеметов;
- в районе поселка Опытное – из противотанкового ракетного комплекса.
- вблизи Водяного, что на Приазовье – из противотанковых гранатометов.
Обстрел в Красногоровке
В районе Красногоровки российские наемники обстреляли гражданскую инфраструктуру. 1 мирный житель получил осколочное ранение. Ему оказывают помощь медики.
Россия стягивает войска к границе Украины
Оккупанты открывают огонь в сторону позиций ВСУ, несмотря на режим тишины. На фоне эскалации конфликта на Донбассе происходит переброска российских военных к границам с Украиной.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия наращивает свое военное присутствие в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму.
Расположение группировок России у границы / Инфографика 24 канала
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