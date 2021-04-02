Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про режим тиші на Донбасі. Упродовж 2 квітня вони здійснили 13 обстрілів по позиціях ЗСУ та обстріляли Красногорівку. Є поранені серед військових та цивільних.

Внаслідок ворожих дій отримали поранення 2 захисники України. Їм оперативно надали всю необхідну медичну допомогу.

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Зауважимо, що раніше 2 квітня внаслідок обстрілу біля Гнутового та Пищевика постраждав ще один український військовослужбовець. Там окупанти відкрили вогонь із забороненої зброї.

Де бойовики відкривали вогонь:

неподалік Золотого-4 – з мінометів 82 калібру;

поблизу Світлодарська та Новотошківського з кулеметів та гранатометів;

біля Пищевика, Красногорівки та Гнутового – з мінометів, гранатометів та кулеметів;

у районі селища Опитне — з протитанкового ракетного комплексу.

поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з протитанкових гранатометів.

Обстріл у Красногорівці

У районі Красногорівки російські найманці обстріляли цивільну інфраструктуру. 1 мирний житель отримав осколкове поранення. Йому надають допомогу медики.