Окупанти відкрили вогонь по ЗСУ та мирних жителях: поранені військові й цивільний
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості про режим тиші на Донбасі. Упродовж 2 квітня вони здійснили 13 обстрілів по позиціях ЗСУ та обстріляли Красногорівку. Є поранені серед військових та цивільних.
Джерело:Міноборони
Внаслідок ворожих дій отримали поранення 2 захисники України. Їм оперативно надали всю необхідну медичну допомогу.
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Зауважимо, що раніше 2 квітня внаслідок обстрілу біля Гнутового та Пищевика постраждав ще один український військовослужбовець. Там окупанти відкрили вогонь із забороненої зброї.
Де бойовики відкривали вогонь:
- неподалік Золотого-4 – з мінометів 82 калібру;
- поблизу Світлодарська та Новотошківського з кулеметів та гранатометів;
- біля Пищевика, Красногорівки та Гнутового – з мінометів, гранатометів та кулеметів;
- у районі селища Опитне — з протитанкового ракетного комплексу.
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї – з протитанкових гранатометів.
Обстріл у Красногорівці
У районі Красногорівки російські найманці обстріляли цивільну інфраструктуру. 1 мирний житель отримав осколкове поранення. Йому надають допомогу медики.
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