Подразделение ВСУ уничтожило огневую точку российско-оккупационных войск на Донбассе. Так украинские защитники отреагировали на прицельный огонь боевиков.

Соответствующее видео опубликовал в сети журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, кадры были сняты в Донецкой области.

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"Специально для тех, кто считает, что украинские военные не дают "ответку", когда по ним стреляют пророссийские боевики", – написал Цаплиенко.

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С начала суток 2 апреля в районе проведения операции ООС российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Украинский военный получил ранение.

Обострение на Донбассе: что происходит

Оккупанты регулярно обстреливают позиции ВСУ, несмотря на режим тишины. На фоне эскалации конфликта на Донбассе происходит переброска российских военных к границам с Украиной.

Россия стягивает военную технику к границам Украины – в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму. Такие действия Кремль объясняет учениями.

По данным украинской разведки, Россия готовит провокационные меры на Донбассе, чтобы расширить там свое военное присутствие и продвинуться вглубь Украины.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Тот заверил украинского дипломата в поддержке со стороны его страны.

Ранее в Пентагоне выразили обеспокоенность маневрами российских войск и их наращиванием на границе с Украиной. Там считают, что речь идет не об учениях.



Российские войска у границ Украины / Инфографика 24 канала