Юрий Бутусов, комментируя взыскание российской военной техники к границам с Украиной, отметил, что обострение на Донбассе возможно. Боевики могут усилить обстрелы на отдельных участках.

Однако журналист напомнил, что такие действия боевиков происходят постоянно с 2015 года. По словам Бутусова, Россия проводит обстрелы, чтобы показать, будто руководство Украины не контролирует ситуацию на своей земле.

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Может ли быть внезапное наступление России

По мнению Бутусова, нет, ведь разведка Украины и НАТО контролирует все передвижения противника у границ.

Наступательные действия за пределами линии фронта на Донбассе и Крыму возможны только при сосредоточении значительных группировок, скрыть такие перемещения противник не мог ни в 2014 году, ни сейчас. Внезапности быть не может,

– убежден журналист.

Помогут ли союзники НАТО Украине в случае наступления

Бутусов уверен, что союзники Украины, прежде всего США, подчеркивают свою поддержку.

"Без сомнений, в случае конфликта военная помощь уровень взаимодействия с НАТО и военной помощи будет увеличен и выйдет на новый уровень. Воевать на земле надо будет нашим войскам. Однако передача разведывательной информации в режиме реального времени, поставка вооружений, и организация бесполетной зоны в воздухе над районом боевых действий – все это Украина сможет пригласить, и, с высокой вероятностью получит", – написал Бутусов.

По словам журналиста, ключевой фактор для нас – воздух. Все потому, что российская авиация не имеет никаких шансов в столкновении с авиацией НАТО, и Путин боится создавать поводы для вмешательства Запада. Именно поэтому Россия не решилась применить авиацию в 2014 году.

Поэтому, как подытожил Бутусов, поддержка НАТО позволит Украине реализовать лучшие возможности сухопутных сил.

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Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала