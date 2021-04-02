Раптовості бути не може, – Бутусов про ймовірний наступ Росії та загострення на Донбасі
Юрій Бутусов, коментуючи стягнення російської військової техніки до кордонів з Україною, зауважив, що загострення на Донбасі можливе. Бойовики можуть посилити обстріли на окремих ділянках.
Однак журналіст нагадав, що такі дії бойовиків відбуваються постійно з 2015 року. За словами Бутусова, Росія проводить обстріли, щоб показати, ніби керівництво України не контролює ситуацію на своїй землі.
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Чи може бути раптовий наступ Росії
На думку Бутусова, ні, адже розвідка України і НАТО контролює все пересування противника біля кордонів.
Наступальні дії за межами лінії фронту на Донбасі і Криму можливі тільки при зосередженні значних угруповань, приховати такі переміщення противник не міг ні в 2014 році, ні зараз. Раптовості бути не може,
– переконаний журналіст.
Чи допоможуть союзники НАТО Україні в разі наступу
Бутусов впевнений, що союзники України, перш за все США, наголошують на своїй підтримці.
"Без сумнівів, в разі конфлікту військова допомога рівень взаємодії з НАТО та військової допомоги буде збільшений і вийде на новий рівень. Воювати на землі треба буде нашим військам. Однак передача розвідувальної інформації в режимі реального часу, поставка озброєнь, і організація безпольотної зони в повітрі над районом бойових дій - все це Україна зможе запросити, і, з високою ймовірністю, отримає", – написав Бутусов.
За словами журналіста, ключовий фактор для нас – повітря. Все тому, що російська авіація не має жодних шансів у зіткненні з авіацією НАТО, і та Путін боїться створювати приводи для втручання Заходу. Саме тому Росія не наважилася застосувати авіацію в 2014 році.
Отож, як підсумував Бутусов, підтримка НАТО дозволить Україні реалізувати кращі можливості сухопутних сил.
Що цьому передувало
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак попередив, що Росія під виглядом навчань стягує військову техніку у Брянській, Воронезькій Ростовській областях, а також в окупованому Криму.
- Розвідка наголосила, що Росія готує провокації на Донбасі та має намір пробратись вглиб України.
- В окупованому Криму зафіксували колони військової техніки, а біля кордонів з Україною у Ростовській області в небі помітили військові вертольоти та літаки.
- Важливо, що, за інформацією російських ЗМІ, Чорноморський флот почав контрольну перевірку сил в Криму, тобто відпрацьовують наступ.
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Розташування угруповань РФ вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу
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