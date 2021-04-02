Росія в Криму почала перевірку Чорноморського флоту та відпрацьовує наступ
Російські ЗМІ заявили, що Чорноморський флот почав у Росії контрольну перевірку сил в окупованому Криму. Відпрацювання відбувається і на Кубані.
Джерело:24 канал
Таку інформацію оприлюднила низка російських ЗМІ. За їхніми даними, Чорноморський флот Росії відпрацьовує наступ.
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Як пишуть ЗМІ, Чорноморський флот Росії проводить "планову контрольну перевірку" боєздатності сил біля берегів окупованого Криму, а також неподалік Краснодарського краю.
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