Российские СМИ заявили, что Черноморский флот начал в России контрольную проверку сил в оккупированном Крыму. Отработка происходит и на Кубани.

Такую информацию обнародовал ряд российских СМИ. По их данным, Черноморский флот России отрабатывает наступление.

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Как пишут СМИ, Черноморский флот России проводит "плановую контрольную проверку" боеспособности сил у берегов оккупированного Крыма, а также недалеко от Краснодарского края.

В рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей проведут совместные маневры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, и авиация отработают наступление и оборону квадрата,

– говорится в сообщении.

Ранее украинская разведка предупредила, что Россия может готовиться к эскалации конфликта на Донбассе.

Вероятно, Кремль хочет продвинуться вглубь Украины. В частности, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с нашей границей.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак 30 марта выступил в Верховной Раде и предупредил об угрозе со стороны России. Он рассказал, что Россия под видом учений "Запад – 2021" стягивает войска в Брянской, Воронежской и Ростовской областях, а также в оккупированном Крыму.

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Заметим, что в ответ на агрессивные действия России США приводят свое войско в полную боевую готовность. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в случае, если Россия начнет эскалацию на Донбассе, США не оставят Украину в одиночестве.

Кроме того, украинский президент Владимир Зеленский заверил, что Украина готова к провокациям, а "Россия играет мускулами".



Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала