Военный эксперт и представитель сообщества InformNapalm Михаил Макарук подтвердил, что россияне действительно перебрасывают свои войска на границу с Украиной. По его словам, они занимаются практической отработкой, то есть проверяют, как быстро можно перебросить те или иные силы на определенное расстояние.

О том, представляет ли это реальную угрозу для Украины и откуда ждать опасность – читайте в эксклюзивном комментарии для 24 канала.

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Что сейчас происходит на границе

Михаил Макарук пояснил, что активизация россиян – это практическая военная отработка, которую Россия осуществляет нередко. По его словам, войска более активно перебрасываются именно в Беларусь.

Поскольку высшее политическое руководство Беларуси, извините, слегло под Россию. Более того, белорусы отдали радиопростанство для России, в том числе и для военных нужд. Все это происходит в рамках военного договора, идеи о едином, союзном государстве и т.д.,

– отметил военный эксперт.

Он отметил, что это может представлять опасность, ведь фактически россияне смогут координировать усилия и командовать войсками, в том числе и белорусскими.

Об укреплении позиций

Представитель InformNapalm заметил, что Россия действительно укрепляет свои позиции, в отличие от Украины. Россияне перебрасывают на границу Т90 – это основной боевой танк России. Соответственно, Украина должна пересмотреть доктрину противотанковой борьбы, чтобы эффективно дать отпор в случае необходимости.

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Откуда ждать опасности

Эксперт опроверг версию о том, что россияне могут напасть из Крыма. Он отметил, что этого не произойдет, ведь Россия не имеет ни сил, ни возможностей. Однако, по прогнозу Макарука, Россия может пойти с востока.

Так называемое руководство "ДНР" ставит задачу идти вглубь Украины, захватывать новые области. Но вспомните, мы этот бред слышим седьмой год. Ох, будет весело. Но мы выстоим,

– подчеркнул он.

Макарук сказал, что даже если Россия нападет, то не стоит забывать о западных партнерах Украины. Он напомнил, что соседняя Румыния имеет истребители-бомбардировщики F35, которые "летают регулярно".