С линии соприкосновения на Донбассе все чаще звучат сообщения о возрастании напряжения. Эти сообщения вызывают в министерстве обороны США озабоченность.

Эскалация на Востоке Украины досадно контрастирует с достижениями, зафиксированными в июле 2020. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона – помощник министра обороны по связям с общественностью Джон Керби.

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Нарастание российской агрессии беспокоит США

Соединенные Штаты Америки считают, что действия России дестабилизируют ситуацию, а значит и сводят на нет успехи, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле 2020 года.

Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на Востоке Украины. Учитывая и нарушение перемирия с июля 2020 года, которое привело к смерти 4 украинских солдат 26 марта и ранений еще 2,

– сказал Керби на брифинге в среду, 31 марта.

По словам Керби, США знают об украинских военных отчетах по передвижению российских войск у границ Украины. В общем эту ситуацию и напряжение в регионе Белый дом уже обсуждал с союзниками по НАТО.

По телефонному разговору главы комитета начальников штабов вооруженных сил США Милли с начальником генштаба России Герасимовым Джон Кирби комментариев давать не захотел. Сказал только, что Украина "была одной из тем".

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