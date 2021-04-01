Пентагон обеспокоен эскалацией на Донбассе
С линии соприкосновения на Донбассе все чаще звучат сообщения о возрастании напряжения. Эти сообщения вызывают в министерстве обороны США озабоченность.
Источник:Интерфакс-Украина
Эскалация на Востоке Украины досадно контрастирует с достижениями, зафиксированными в июле 2020. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона – помощник министра обороны по связям с общественностью Джон Керби.
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Нарастание российской агрессии беспокоит США
Соединенные Штаты Америки считают, что действия России дестабилизируют ситуацию, а значит и сводят на нет успехи, достигнутые при посредничестве ОБСЕ в июле 2020 года.
Мы обеспокоены недавней эскалацией российской агрессии на Востоке Украины. Учитывая и нарушение перемирия с июля 2020 года, которое привело к смерти 4 украинских солдат 26 марта и ранений еще 2,
– сказал Керби на брифинге в среду, 31 марта.
По словам Керби, США знают об украинских военных отчетах по передвижению российских войск у границ Украины. В общем эту ситуацию и напряжение в регионе Белый дом уже обсуждал с союзниками по НАТО.
Обострение на Донбассе: что происходит
- 26 марта у Шумов на Донбассе пророссийские боевики часами обстреливали позиции защитников Украины. 4 наших военных погибли, еще 2 получили ранения.
- Украина направила к правительствам и парламентам иностранных государств заявление о российской агрессии. Власти считают ее самой жесткой за 7 лет.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба 31 марта провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Главной темой разговора было обострение ситуации на Донбассе.
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