З лінії зіткнення на Донбасі все частіше лунають повідомлення про зростання напруги. Ці повідомлення викликають у міністерстві оборони США стурбованість.

Ескалація на Сході України прикро контрастує з досягненнями, зафіксованими у липні 2020. Про це заявив речник Пентагону – помічник міністра оборони зі зв'язків із громадськістю Джон Кірбі.

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Наростання російської агресії турбує США

Сполучені Штати Америки вважають, що дії Росії дестабілізують ситуацію, а отже й зводять нанівець успіхи, досягнуті за посередництва ОБСЄ у липні 2020 року.

Ми стурбовані нещодавньою ескалацією російської агресії на Сході України. Враховуючи й порушення перемир'я з липня 2020 року, яке призвело до смерті 4 українських солдатів 26 березня і поранення ще 2,

– сказав Кірбі на брифінгу в середу, 31 березня.

За словами Кірбі, США знають про українські військові звіти щодо пересувань російських військ біля кордонів України. Загалом цю ситуацію та напругу в регіоні Білий дім вже обговорював зі союзниками по НАТО.

Щодо телефонної розмови голови комітету начальників штабів збройних сил США Міллі з начальником генштабу Росії Герасимовим Джон Кірбі коментарів давати не захотів. Сказав тільки, що Україна "була однією з тем".

Загострення на Донбасі: що відбувається