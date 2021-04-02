С начала суток 2 апреля пророссийские боевики на Донбассе уже успели 7 раз обстрелять украинские позиции. Ранения получил 1 украинский защитник.

Данные о 7 обстрелах были по состоянию на 12:00. Раненому воину оперативно оказали медицинскую помощь. Важно Россия стягивает войска к границе с Украиной: возможно ли наступление – все, что известно Где стреляли боевики Возле Новотошковского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Гнутово и Пищевика российские наемники стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. Также стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там и ранили украинского бойца. Новость дополняется...