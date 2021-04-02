На Донбассе оккупанты ранили военного
С начала суток 2 апреля пророссийские боевики на Донбассе уже успели 7 раз обстрелять украинские позиции. Ранения получил 1 украинский защитник.
Источник:Минобороны
Данные о 7 обстрелах были по состоянию на 12:00. Раненому воину оперативно оказали медицинскую помощь.
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Где стреляли боевики
- Возле Новотошковского враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.
- Неподалеку Гнутово и Пищевика российские наемники стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра. Также стреляли из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там и ранили украинского бойца.
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