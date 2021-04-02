Дані про 7 обстрілів були станом на 12:00. Пораненому воїну оперативно надали медичну допомогу.

Важливо Росія стягує війська до кордону з Україною: чи можливий наступ – все, що відомо

Зверніть увагу! Росія стягує військову техніку до кордонів з Україною: у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму. Мовляв, для навчань. Однак українська розвідка попереджала, що Москва готує провокації на Донбасі та хоче пробратись вглиб України.

До слова, у Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили військові вертольоти та літаки.