Обстрел в Красногоровке: в ВСУ рассказали о состоянии раненого жителя
Оккупанты в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе и обстреляли украинские позиции. В Красногоровке 2 апреля во время минометного обстрела боевики попали в гражданский дом и ранили мирного жителя.
Источник:Фейсбук операции Объединенных сил
Мужчину 2 апреля во время минометного обстрела ранил осколок.
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Как чувствует себя мужчина
Известно, что это местный житель 1962 года рождения. Пострадавшего отвезли в травматологическое отделение города Курахово.
Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь,
– говорят в ООС.
В Красногоровке пострадал мирный житель / Фото Операции объединенных сил
Почему пострадал гражданский
2 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе Красногоровки из минометов 120 калибра. Одна из мин попала в гражданский дом.
"Оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", – утверждают в ВСУ.
Добавляют также, что украинские военные никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей.
Коротко о ситуации на востоке
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.
- 2 апреля во время обстрелов ранили 3 украинских военных;
- В тот же день боевики открыли огонь возле Золотого, Светлодарска, Новотошковского, Пищевика, Красногоровки, Гнутово, в районе поселка Опытное и вблизи Водяного, что на Приазовье.
Расположение группировок России у границы / Инфографика 24 канала
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