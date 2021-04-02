Оккупанты в очередной раз нарушили режим тишины на Донбассе и обстреляли украинские позиции. В Красногоровке 2 апреля во время минометного обстрела боевики попали в гражданский дом и ранили мирного жителя.

Мужчину 2 апреля во время минометного обстрела ранил осколок.

Важно! Оккупанты открыли огонь по ВСУ и мирным жителям: ранены военные и гражданский

Как чувствует себя мужчина

Известно, что это местный житель 1962 года рождения. Пострадавшего отвезли в травматологическое отделение города Курахово.

Состояние здоровья раненого жителя удовлетворительное, врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь,

– говорят в ООС.



В Красногоровке пострадал мирный житель / Фото Операции объединенных сил

Почему пострадал гражданский

2 апреля оккупанты обстреляли позиции украинских военных в районе Красногоровки из минометов 120 калибра. Одна из мин попала в гражданский дом.

Обратите внимание! В ВСУ утверждают, что обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований России украинская сторона сообщила ОБСЕ.

"Оккупанты в очередной раз продемонстрировали игнорирование минских договоренностей и в очередной раз подтвердили свое циничное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", – утверждают в ВСУ.

Добавляют также, что украинские военные никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей.

Коротко о ситуации на востоке

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает армию к границе с Украиной.

2 апреля во время обстрелов ранили 3 украинских военных;

В тот же день боевики открыли огонь возле Золотого, Светлодарска, Новотошковского, Пищевика, Красногоровки, Гнутово, в районе поселка Опытное и вблизи Водяного, что на Приазовье.

Расположение группировок России у границы / Инфографика 24 канала