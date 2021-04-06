Медиа России активно распространяют фейки об ужасном состоянии украинской реки Днепр. Оккупанты уверяют, что из-за этого Украина уже вскоре может остаться без питьевой воды. По мнению российских медиа, перекрытие Северо-Крымского канала изменило русло Днепра, а река перестала самоочищаться.

Пропагандистский российский канал недавно выпустил 5-минутный ролик о том, что Украина якобы "рискует остаться без питьевой воды".

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Состояние воды в Днепре

Что распространяют росСМИ

Медиа оккупанта рассказывают, что во время проверки воды в Днепре исследователи обнаружили повышенный уровень почти всех критических показателей: химикатов, пестицидов, лекарств, ядов, тяжелых металлов, ртути. Поэтому российские СМИ считают, что Украину вскоре ждет катастрофа с питьевой водой.

Как все на самом деле

Фактчекеры рассказали, что Украина презентовала новые материалы о качестве вод в бассейне Днепра еще 25 февраля. Уточненные данные страна получила благодаря проведенному в рамках проекта ЕС "Водная инициатива Европейского Союза плюс для стран Восточного партнерства" (EUWI +)" специального скрининга загрязняющих веществ в бассейне Днепра.

По словам представительницы EUWI + Оксаны Коноваленко, искали 45 обязательных для проверки видов загрязняемых веществ. Делали это, потому что в каждом бассейне могут быть свои специфические или загрязнители.

В результате скрининга в бассейне Днепра обнаружили 21 дополнительное специфическое (для украинской индустрии) загрязняющее вещество – это 2 металла и 19 органических соединений.

Коноваленко подчеркнула, что определенные проблемы с качеством воды есть, однако информация о том, что "Украина останется без питьевой воды", – абсурдна. К тому же исследовали не питьевую воду, а воду, которая существует в окружающей среде.

Участие Европы в обеспечении лабораторий в Украине

Версия оккупантов

Также в сюжете на российском канале говорилось о том, что проблема с высыханием и загрязнением Днепра настолько серьезная, что уже и Европа бьет тревогу. А в Украине вроде строят лабораторию по изучению проблемы акватории реки.

Какова истинная ситуация

Фактчекеры отмечают, что это – откровенный фейк.

Специализированные лаборатории в Украине существуют уже давно, всего их 4 – в Ивано-Франковске, Славянске, Одессе и Киеве. В последние годы происходит их активное обновление и расширение.

В частности, первые 3 исследовательских учреждения модернизировали и оснастили современным оборудованием за деньги украинского бюджета. 22 марта 2021 года в Украине презентовали последнюю обновленную лабораторию в Вышгороде. Ее действительно осовременили за счет ЕС.

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Северо-Крымский канал и русло Днепра

Что распространяли в России

СМИ оккупанта также отмечали, что перекрытие Северо-Крымского канала изменило русло Днепра. Сначала туда якобы попадала одно количество воды, а потом ситуация изменилась, что негативно повлияло на биосистему водоема, а река перестала самоочищаться.

Почему это фейк

По словам эксперта Константина Данько, забор воды Северо-Крымским каналом в среднем составлял примерно 1 кубокилометр воды за год, а сток всего Днепра – примерно 46 кубокилометров за год. То есть Северо-Крымский канал забирал всего лишь 1/46 часть всей днепровской воды.

"С момента аннексии Крыма забор воды для канала не прекратился, но объемы сократились. Однако эта доля абсолютно незначительна для Днепра", – подчеркнул Данько. То есть о влиянии на биосистему говорить некорректно.

Что касается самоочищения, то гидролог не понимает, какой смысл вкладывается в само понятие. Однако он отметил: если речь идет о проблеме развития сине-зеленых водорослей, то эта проблема характерна для большинства крупных рек, на которых установлены каскады водохранилищ. Данько уверяет, что проблема не имеет отношения к Северо-Крымскому каналу.

Обратите внимание! Ранее российские СМИ писали о гибели ребенка якобы в результате атаки украинского беспилотника в поселке Александровское на оккупированной территории Донетчины. Впоследствии в МИД Украины опровергли эту информацию, отметив, что ни один беспилотник ВСУ не смог бы пролететь 30 километров до поселка.