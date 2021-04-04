На сайте так называемой "народной милиции" оккупантов Донетчины появилось сообщение о том, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Из-за чего, мол, погиб 5-летний ребенок.

Однако на самом деле это фейк – Александровское расположено в 30 километрах от позиции украинских военных. Ни один дрон на такое расстояние прилететь не смог бы.

Обратите внимание Российские СМИ распространяют фейк о том, что Украина якобы начала наступление на ОРДЛО

ВСУ сбросили взрывчатку на Александровское: почему это фейк

Александровское – поселок у Енакиево, в глубоком тылу оккупантов. Зато у Донецка есть село Александровка.

Как заметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в фейсбуке, именно поэтому ряд российских пропагандистских СМИ активно начали распространять фейк об убитом ребенке.

Конечно, акцент в заголовках и текстах их сообщений был не на Александровском, а на Донецке.



Распространение фейков в России – типичные примеры / Скриншот с Google

Своим топографическим кретинизмом они попытались скрыть преступление оккупантов, на совести которых – гибель ребенка. Причем не просто скрыть, но и организовано в нем обвинить ВСУ. Не исключено, что для дальнейшего развития этой провокации в рамках эскалации,

– подытожил Коваленко.

Он опубликовал в фейсбуке карты с пометками, где на самом деле находится Александровское. Которое совершенно невозможно назвать "окраиной Донецка".

Кроме того, в комментариях к сообщению Коваленко опубликован скриншот переписки, где один из собеседников четко указывает, что "ребенок погиб от гранаты, которую родственник держал дома".

Причем человек подчеркнул, что уверен в этом, ведь лично знает маму погибшего ребенка.



Ребенок погиб от гранаты, которую держал у себя ее родственник / Фото опубликовано под постом Коваленко

Россияне цинично использовали фото давно умершего ребенка

Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем телеграм-канале обратил внимание на жуткий цинизм в продолжении тиражирования этого фейка.

"Смерть ребенка – это всегда больно, чей бы он ни был", – отметил он. Но оккупанты не чураются использовать эту боль в своей пропаганде.

Это и есть суть российской пропаганды. Просто посмотрите на скриншоты. Даже здесь они устроили танцы на фейках и манипуляции, выдав погибшего мальчика в 2014 году за сегодняшнее событие,

– возмущен офицер.

Дело в том, что в своих сообщениях пропагандисты использовали фото мальчика, погибшего в июле 2014 года.

Конечно, это далеко не первый факт российской пропаганды, основанной на манипуляциях и откровенной лжи. Фактов этих за период войны было столько, что из них можно делать целый музей.

За гибель людей на оккупированных территориях ответственный оккупант

Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в фейсбуке также прокомментировал ситуацию с распространением российских фейков об убитом мальчике. Он отметил следующее:

Нет никакой информации об имени и фамилия погибшего.

Нет и фотографий с места происшествия.

И "неизвестно даже, был вообще какой-то взрыв в том месте в то время".

Арестович предположил, что эта история – "проверка нашей реакции перед более серьезными провокациями".

А также и подчеркнул, что "ответственность за гибель гражданского населения по международному праву лежит на государстве-агрессоре".