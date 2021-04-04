Ужасающий фейк: оккупанты на Донбассе обвинили ВСУ в убийстве ребенка
На сайте так называемой "народной милиции" оккупантов Донетчины появилось сообщение о том, что Вооруженные силы Украины сбросили взрывное устройство с беспилотника на село Александровское. Из-за чего, мол, погиб 5-летний ребенок.
Источник:24 канал
Однако на самом деле это фейк – Александровское расположено в 30 километрах от позиции украинских военных. Ни один дрон на такое расстояние прилететь не смог бы.
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ВСУ сбросили взрывчатку на Александровское: почему это фейк
Александровское – поселок у Енакиево, в глубоком тылу оккупантов. Зато у Донецка есть село Александровка.
Как заметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в фейсбуке, именно поэтому ряд российских пропагандистских СМИ активно начали распространять фейк об убитом ребенке.
Конечно, акцент в заголовках и текстах их сообщений был не на Александровском, а на Донецке.
Распространение фейков в России – типичные примеры / Скриншот с Google
Своим топографическим кретинизмом они попытались скрыть преступление оккупантов, на совести которых – гибель ребенка. Причем не просто скрыть, но и организовано в нем обвинить ВСУ. Не исключено, что для дальнейшего развития этой провокации в рамках эскалации,
– подытожил Коваленко.
Он опубликовал в фейсбуке карты с пометками, где на самом деле находится Александровское. Которое совершенно невозможно назвать "окраиной Донецка".
Кроме того, в комментариях к сообщению Коваленко опубликован скриншот переписки, где один из собеседников четко указывает, что "ребенок погиб от гранаты, которую родственник держал дома".
Причем человек подчеркнул, что уверен в этом, ведь лично знает маму погибшего ребенка.
Ребенок погиб от гранаты, которую держал у себя ее родственник / Фото опубликовано под постом Коваленко
Россияне цинично использовали фото давно умершего ребенка
Офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц") в своем телеграм-канале обратил внимание на жуткий цинизм в продолжении тиражирования этого фейка.
"Смерть ребенка – это всегда больно, чей бы он ни был", – отметил он. Но оккупанты не чураются использовать эту боль в своей пропаганде.
Это и есть суть российской пропаганды. Просто посмотрите на скриншоты. Даже здесь они устроили танцы на фейках и манипуляции, выдав погибшего мальчика в 2014 году за сегодняшнее событие,
– возмущен офицер.
Дело в том, что в своих сообщениях пропагандисты использовали фото мальчика, погибшего в июле 2014 года.
Конечно, это далеко не первый факт российской пропаганды, основанной на манипуляциях и откровенной лжи. Фактов этих за период войны было столько, что из них можно делать целый музей.
За гибель людей на оккупированных территориях ответственный оккупант
Спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в фейсбуке также прокомментировал ситуацию с распространением российских фейков об убитом мальчике. Он отметил следующее:
- Нет никакой информации об имени и фамилия погибшего.
- Нет и фотографий с места происшествия.
- И "неизвестно даже, был вообще какой-то взрыв в том месте в то время".
Арестович предположил, что эта история – "проверка нашей реакции перед более серьезными провокациями".
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