Белорусские журналисты взяли уроки бестолковой пропаганды у российских коллег. На телеканале СTV BY ведущая оправдала диктатуру Лукашенко тем, что не хочет, чтобы в стране было все так плохо, как в Украине.

На ролик обратил внимание военный и журналист Анатолий Штефан в своем телеграм-канале. Он иронично отметил: просмотрев это видео, сперва подумал, что канал – Русский.

Тем временем Российские СМИ распространяют фейк о том, что Украина якобы начала наступление на ОРДЛО

Пропаганда на белорусском ТВ

Ведущая отметила: Украина – это не цветущая страна, а сгибающаяся от попрошайничества. Пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, по ее словам, народ лазает по помойкам в поисках еды.

Поэтому я за сильную центральную власть. Если хотите – за диктатуру, а не за этот кукольный театр. Лучше диктатура, чем продажная марионеточная демократия,

– заявила телеведущая.

Отдельно отметим реквизит студии во время этого спича. На гладильной доске небрежно раскинули бело-красно-белые вещи и рядом положили утюг. Очевидно, это аллюзия на национальный флаг Беларуси.

Фейк об Украине на белорусском телевидении: смотрите видео

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