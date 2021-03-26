В неофициальный национальный праздник Беларуси, День воли, в стране произошла новая волна задержаний. В руки силовиков попали около 140 человек.

Только в Минске задержали 87 человек. Еще около 50 белорусов попали в милицию в 18 других городах и поселках Беларуси.

Обратите внимание День Воли в Беларуси: почему Лукашенко боится этого праздника

Где еще задерживали активистов:

в Гродно;

Солигорске;

Слуцке;

Витебске;

Могилеве;

Бресте;

Вилейке;

Гомеле;

Молодечно;

Бобруйске;

и в других населенных пунктах.



Как пояснили правозащитники, речь идет не только о тех, кто вышел на улицы. К большинству силовики приходили домой, задержания сопровождались обысками.

В Мостовском районе, например, задержали 78-летнего активиста Лявона Карповича, над домом которого висел национальный флаг. Пенсионера будут судить за пикетирование.

По информации TUT.by, активистов задерживали по всей стране с самого утра. В столицу Беларуси силовики стянули военную технику, в частности –водометы.

Обратите внимание! Ранее оппозиционерка Светлана Тихановская призвала белорусов в День воли начать новую волну протестов против режима Лукашенко.

День Воли в Беларуси: что стоит знать

25 марта 1918 года Совет БНР в Минске провозгласил Третью уставную грамоту.

Согласно этому документу образовывалось новое независимое государство.

Массово этот день начали праздновать еще в 1989 году и с тех пор отмечают ежегодно.

Праздник не поддерживает режим самопровозглашенного президента Лукашенко.

Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года. Все из-за того, что люди не согласились с результатами выборов президента, согласно которым в шестой раз победил Лукашенко.

Они считают, что его победа – сфальсифицирована. Мирные протесты переросли в столкновения с силовиками. Впрочем, после нескольких месяцев активной фазы осенью они затихли.