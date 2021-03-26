День Воли отметили в Беларуси: по всей стране задержали 140 человек
В неофициальный национальный праздник Беларуси, День воли, в стране произошла новая волна задержаний. В руки силовиков попали около 140 человек.
Источник:Правозащитный центр "Вясна"
Только в Минске задержали 87 человек. Еще около 50 белорусов попали в милицию в 18 других городах и поселках Беларуси.
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Где еще задерживали активистов:
- в Гродно;
- Солигорске;
- Слуцке;
- Витебске;
- Могилеве;
- Бресте;
- Вилейке;
- Гомеле;
- Молодечно;
- Бобруйске;
- и в других населенных пунктах.
Как пояснили правозащитники, речь идет не только о тех, кто вышел на улицы. К большинству силовики приходили домой, задержания сопровождались обысками.
В Мостовском районе, например, задержали 78-летнего активиста Лявона Карповича, над домом которого висел национальный флаг. Пенсионера будут судить за пикетирование.
По информации TUT.by, активистов задерживали по всей стране с самого утра. В столицу Беларуси силовики стянули военную технику, в частности –водометы.
День Воли в Беларуси: что стоит знать
- 25 марта 1918 года Совет БНР в Минске провозгласил Третью уставную грамоту.
- Согласно этому документу образовывалось новое независимое государство.
- Массово этот день начали праздновать еще в 1989 году и с тех пор отмечают ежегодно.
- Праздник не поддерживает режим самопровозглашенного президента Лукашенко.
Массовые протесты в Беларуси начались в августе 2020 года. Все из-за того, что люди не согласились с результатами выборов президента, согласно которым в шестой раз победил Лукашенко.
Они считают, что его победа – сфальсифицирована. Мирные протесты переросли в столкновения с силовиками. Впрочем, после нескольких месяцев активной фазы осенью они затихли.
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