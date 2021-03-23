Лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская обратилась к белорусам перед Днем Воли, который отмечают 25 марта. Она призвала верить в себя и взять будущее страны в свои руки.

Тихановская призвала проголосовать в соцсетях за мирный выход из кризиса путем переговоров. Соответствующее видеообращение она опубликовала на своем ютуб-канале.

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Она вспомнила события 2020 года. Тогда, по ее словам, белорусы не догадывались, что произойдет через несколько месяцев. Что уже летом начнется новая жизнь.

"Да, мы иногда виним себя, что мало стараемся. Но в такие моменты я думаю: еще год назад мы даже не собирались побеждать. И мы слишком мало говорим друг другу, что за эти месяцы мы сделали больше, чем за последние 26 лет", – заявила Тихановская.

И мы не должны винить себя в неудаче: мы должны взять на себя ответственность за победу,

– подчеркнула лидер оппозиции.

Тихановская отметила, что в белорусскую нацию верит весь мир, а победа сделает ее свободной и взрослой. Этой веры хватит для того, чтобы люди взяли будущее Беларуси в свои руки и вышли отстаивать себя этой весной.

Смотрите видеообращение Светланы Тихановской:

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