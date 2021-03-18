Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна быть готова к любым протестам и митингам. Поэтому у государства должны быть адекватные инструменты реагирования.

На заседании по совершенствованию законодательных актов Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно быть готовыми к новым протестам. Он подчеркивает, что государство должно иметь "адекватные инструменты защиты", какие именно – не известно.

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Нам жить спокойно не дадут, поэтому мы должны быть готовы к любой деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей с помощью интернет-технологий,

– заявил он.

Также Лукашенко подчеркнул, что Беларуси нужно менять все направления законодательства якобы ради простого народа.

"Вывод был однозначен: необходима корректировка по всем направлениям – уголовном, трудовом и других законодательствах. Объективной основой для этого является запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранения порядка и мира в стране", – добавил самопровозглашенный лидер.

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