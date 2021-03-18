Нам не дадут спокойно жить, – Лукашенко о возможных протестах в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна должна быть готова к любым протестам и митингам. Поэтому у государства должны быть адекватные инструменты реагирования.
Источник:BELTA
На заседании по совершенствованию законодательных актов Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно быть готовыми к новым протестам. Он подчеркивает, что государство должно иметь "адекватные инструменты защиты", какие именно – не известно.
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Нам жить спокойно не дадут, поэтому мы должны быть готовы к любой деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей с помощью интернет-технологий,
– заявил он.
Также Лукашенко подчеркнул, что Беларуси нужно менять все направления законодательства якобы ради простого народа.
"Вывод был однозначен: необходима корректировка по всем направлениям – уголовном, трудовом и других законодательствах. Объективной основой для этого является запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранения порядка и мира в стране", – добавил самопровозглашенный лидер.
Что происходит в Беларуси:
- 9 августа 2020 года в Беларуси начались массовые протесты после выборов президента, поскольку люди убеждены, что результаты выборов сфальсифицированы.
- Александр Лукашенко находится на посту уже 25 лет, однако только первые его выборы в 1994 году считаются честными и свободными
- По результатам экзит-полов на выборах 2020 года в Беларуси победила Светлана Тихановская. После давления со стороны власти она вынуждена была покинуть страну, а с октября прошлого года находится в розыске. Сейчас она проживает в Литве.
- В марте 2021 года польский канал NEXTA выпустил расследования об имуществе Лукашенко и его тайной жизни. Белорусы подозревают, что это может ускорить новые протесты.
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