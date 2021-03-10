В КГБ Беларуси заявили, будто оппозиционные лидеры готовят дестабилизацию ситуации в государстве, которую планируют на 25 – 27 марта. Глава Комитета Иван Тертель уверяет, что силовики знают планы оппозиции и готовятся к трем возможным сценариям.

В эфире государственного телеканала глава Комитета госбезопасности заявил, что все сценарии нарабатывают за рубежом, а организаторы – граждане Беларуси, которые ранее бежали от преследований.

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Ожидается, что организаторы получат основные финансовые дивиденды, а те лица, которые попытаются официально организовать мероприятие, впоследствии будут отвечать за вывод людей на несанкционированную часть на улицах с элементами провокаций,

– заявил Иван Тертель.

По его словам, "спланированная оппозицией дестабилизация в стране" может привести к жертвам среди гражданских и чрезвычайных ситуаций.

Три сценария, к которым готовятся силовики:

первый сценарий – представление официальной заявки на проведение акции 25 марта, "неконтролируемый выход людей на улицы по призыву оппозиционных телеграмм-каналов" и столкновения с силовиками;

– представление официальной заявки на проведение акции 25 марта, "неконтролируемый выход людей на улицы по призыву оппозиционных телеграмм-каналов" и столкновения с силовиками; второй сценарий – тоже представление официальной заявки на проведение акций, но в другой части Минска, вывода людей на улицы "с эмоциональным подогревом" и провокации в отношении силовиков;

– тоже представление официальной заявки на проведение акций, но в другой части Минска, вывода людей на улицы "с эмоциональным подогревом" и провокации в отношении силовиков; третий сценарий – рассчитаный на случай отказа в проведении акции, предусматривает "информационные манипуляции" с выводом людей на улицы и призывами к столкновениям с силовиками.

"Ожидается, что провокации будут, возможно, со стороны третьих лиц, что повлечет негативные последствия и на этом фоне удастся оправдать те средства, которые в это вложено, и спровоцировать дальнейшее обострение ситуации", – заявил глава КГБ.

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