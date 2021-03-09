Протесты возобновят с новой силой, – Губаревич о последствиях фильма о состояниях Лукашенко
Фильм NEXTA о состояниях самопровозглашенного президента Беларуси может "добавить жару" в ситуацию с протестами. Для некоторых белорусов, которые до 2020 года почти не интересовались политикой – расследование станет дополнительным аргументом о причинах бедности в стране.
Источник:24 канал
В то же время соответствующий фильм оппозиции станет аргументом относительно того, что 26 лет правления Лукашенко ведут страну в тупик. Об этом рассказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.
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"Мы допускаем, что протесты возобновятся с новой силой, так как причина для них никуда не исчезла и требования остаются такими же: это отставка Лукашенко, проведение новых выборов и расследование фактов преступлений в отношении мирных протестующих", – отметил Губаревич.
Лидер белорусского движения "За свободу" отметил, что все годы Лукашенко пытался оправдываться.
Он (Лукашенко – 24 канал) всю Беларусь, наверное, считает своей родиной и домашним хозяйством,
– сказал Юрий Губаревич.
По словам белорусского политика, Лукашенко якобы заявлял, что имущество не его, но расследование показывает, что:
- соответствующие здания или построены за счет бюджета Беларуси или налогов белорусов;
- или это – подарки от бизнес-партнеров режима Лукашенко, что так же является очевидной коррупционной схемой.
Повлияет ли расследование на "инсайдеров режима"
Люди, которые отданы режиму в Беларуси, остаются верными ему не только благодаря финансовым преферансам – зарплаты в госсекторе и среди чиновников не столь высоки – а благодаря страху и системе, которая формировалась 26 лет, пояснил лидер движения "За свободу".
"Теперь для них (преданных режиму – 24 канал) будет более очевидно, что вопрос роста национального благосостояния не стоит перед теми людьми, которые удерживают власть – их интересует личная выгода и обогащение. Поэтому места для этой большой армии чиновников "возле кормушки", о которой любит заявлять Лукашенко, не найдется", – добавил Губаревич.
Губаревич о возможных последствиях фильма о состояниях Лукашенко: смотрите видео
В то же время лидер движения "За свободу" напомнил, что еще в 2020 году после президентских выборов в Евросоюзе решили, что программы сотрудничества с госсектором Беларуси будут прекращены и в дальнейшем помощь стране будет гуманитарного характера. Также Губаревич не исключил ужесточение санкций в отношении режима Лукашенко.
Санкции Евросоюза в отношении режима Беларуси: коротко
- Первый пакет санкций в отношении Беларуси ЕС ввел 2 октября 2020 года – под ограничения попали 40 белорусских чиновников, но самопровозглашенного президента Лукашенко среди них не было, однако об ограничениях в отношении него заговорили во втором пакете – 6 ноября.
- Третий пакет санкций ЕС ввел 17 декабря, в него попали 29 белорусов, среди которых – спикер, генпрокурор и чиновники. Санкции предусматривают запрет на въезд в Европейский Союз и замораживание счетов.
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