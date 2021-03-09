Фильм NEXTA о состояниях самопровозглашенного президента Беларуси может "добавить жару" в ситуацию с протестами. Для некоторых белорусов, которые до 2020 года почти не интересовались политикой – расследование станет дополнительным аргументом о причинах бедности в стране.

В то же время соответствующий фильм оппозиции станет аргументом относительно того, что 26 лет правления Лукашенко ведут страну в тупик. Об этом рассказал лидер белорусского движения "За свободу" Юрий Губаревич.

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"Мы допускаем, что протесты возобновятся с новой силой, так как причина для них никуда не исчезла и требования остаются такими же: это отставка Лукашенко, проведение новых выборов и расследование фактов преступлений в отношении мирных протестующих", – отметил Губаревич.

Лидер белорусского движения "За свободу" отметил, что все годы Лукашенко пытался оправдываться.

Он (Лукашенко – 24 канал) всю Беларусь, наверное, считает своей родиной и домашним хозяйством,

– сказал Юрий Губаревич.

По словам белорусского политика, Лукашенко якобы заявлял, что имущество не его, но расследование показывает, что:

соответствующие здания или построены за счет бюджета Беларуси или налогов белорусов;

или это – подарки от бизнес-партнеров режима Лукашенко, что так же является очевидной коррупционной схемой.

Обратите внимание! Оппозиционное интернет-издание Nexta опубликовало фильм "Золотое дно" о состояниях Александра Лукашенко. В частности, по данным журналистов, он приватизировал несколько резиденций и дворец в Минске.

Повлияет ли расследование на "инсайдеров режима"

Люди, которые отданы режиму в Беларуси, остаются верными ему не только благодаря финансовым преферансам – зарплаты в госсекторе и среди чиновников не столь высоки – а благодаря страху и системе, которая формировалась 26 лет, пояснил лидер движения "За свободу".

"Теперь для них (преданных режиму – 24 канал) будет более очевидно, что вопрос роста национального благосостояния не стоит перед теми людьми, которые удерживают власть – их интересует личная выгода и обогащение. Поэтому места для этой большой армии чиновников "возле кормушки", о которой любит заявлять Лукашенко, не найдется", – добавил Губаревич.

Губаревич о возможных последствиях фильма о состояниях Лукашенко: смотрите видео

В то же время лидер движения "За свободу" напомнил, что еще в 2020 году после президентских выборов в Евросоюзе решили, что программы сотрудничества с госсектором Беларуси будут прекращены и в дальнейшем помощь стране будет гуманитарного характера. Также Губаревич не исключил ужесточение санкций в отношении режима Лукашенко.

Санкции Евросоюза в отношении режима Беларуси: коротко