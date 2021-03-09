Это информационная бомба для белорусов, – журналист о расследовании в отношении Лукашенко
Всем, кто следит за политической ситуацией в Беларуси много лет – в расследовании Nexta о доходах Александра Лукашенко нового было немного. Однако обо всех самолетах, дворцах и автомобилях самопровозглашенного президента знали не в таких подробностях.
Источник:24 канал
В то же время расследование создало картину присвоения Александром Лукашенко и дворцов, и самолетов, и вообще прав в Беларуси. Об этом рассказал белорусский корреспондент "Радио Свободы" Валерий Калиновский.
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Журналист объяснил, что так называемая непрозрачная деятельность Лукашенко и "купание в роскоши" могут быть не таким, как у Виктора Януковича или Владимира Путина, но все это разрушает его имидж народного президента, человека, который "никогда ничего не воровал".
Многие люди следили за политическими событиями, но не знали таких подробностей. Я думаю, что для рядовых белорусов это (расследование – 24 канал) очень интересно – это такая информационная бомба,
– сказал Калиновский.
По словам корреспондента, формально соответствующее имущество может и не принадлежит Лукашенко, однако самопровозглашенный президент всем этим пользуется и не допускает туда кого-то другого ради контроля.
Калиновский о реакции на расследование в отношении Лукашенко: смотрите видео
Вероятная реакция Лукашенко
Валерий Калиновский сообщил, что 9 марта Александр Лукашенко вызвал к себе председателя КГБ Беларуси и провел с ним беседу. Также журналист отметил, что к самопровозглашенному президенту приходил на разговор глава управления его делами.
Корреспондент предположил, что во время соответствующих разговоров могли обсуждать тему расследования интернет-издания Nexta.
"Все эти события, которые происходили в прошлом (2020 – 24 канал) году: репрессии, аресты, политзаключенные – понимание ситуации, в которую попала Беларусь – могут в дальнейшем подтолкнуть белорусов к протестам", – считает Валерий Калиновский.
Расследование Nexta в отношении Лукашенко: главное
- Оппозиционное интернет-издание Nexta опубликовало фильм "Золотое дно" о состоянии Александра Лукашенко.
- По данным издания, самопровозглашенный президент Беларуси приватизировал несколько резиденций и дворец в Минске. В то же время – он использует роскошные автомобили, которые формально находятся в собственности государства.
- В Nexta рассказали, что общая стоимость элитного автопарка составляет 4 миллиона евро, а в распоряжении Лукашенко – 8 объектов недвижимости.
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