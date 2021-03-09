Всем, кто следит за политической ситуацией в Беларуси много лет – в расследовании Nexta о доходах Александра Лукашенко нового было немного. Однако обо всех самолетах, дворцах и автомобилях самопровозглашенного президента знали не в таких подробностях.

В то же время расследование создало картину присвоения Александром Лукашенко и дворцов, и самолетов, и вообще прав в Беларуси. Об этом рассказал белорусский корреспондент "Радио Свободы" Валерий Калиновский.

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Журналист объяснил, что так называемая непрозрачная деятельность Лукашенко и "купание в роскоши" могут быть не таким, как у Виктора Януковича или Владимира Путина, но все это разрушает его имидж народного президента, человека, который "никогда ничего не воровал".

Многие люди следили за политическими событиями, но не знали таких подробностей. Я думаю, что для рядовых белорусов это (расследование – 24 канал) очень интересно – это такая информационная бомба,

– сказал Калиновский.

По словам корреспондента, формально соответствующее имущество может и не принадлежит Лукашенко, однако самопровозглашенный президент всем этим пользуется и не допускает туда кого-то другого ради контроля.

Калиновский о реакции на расследование в отношении Лукашенко: смотрите видео

Вероятная реакция Лукашенко

Валерий Калиновский сообщил, что 9 марта Александр Лукашенко вызвал к себе председателя КГБ Беларуси и провел с ним беседу. Также журналист отметил, что к самопровозглашенному президенту приходил на разговор глава управления его делами.

Корреспондент предположил, что во время соответствующих разговоров могли обсуждать тему расследования интернет-издания Nexta.

"Все эти события, которые происходили в прошлом (2020 – 24 канал) году: репрессии, аресты, политзаключенные – понимание ситуации, в которую попала Беларусь – могут в дальнейшем подтолкнуть белорусов к протестам", – считает Валерий Калиновский.

Обратите внимание! В августе 2020 года в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Граждане страны вышли на митинги против фальсификации результатов на выборах президента.

Расследование Nexta в отношении Лукашенко: главное