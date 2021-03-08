Последний диктатор Европы – в администрации Байдена напомнили, кем является Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является последним диктатором Европы. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкин.
Источник:Твиттер Энтони Блинкена
Также он отметил, что США будут настаивать на освобождении всех политических заключенных страны. В частности – одной из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.
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США будут добиваться освобождения Колесниковой
Блинкин вспомнил о Колесниковой во время вручения наград Госдепартаментом США. Их получили женщины всего мира за гражданское мужество.
Блинкин: Лукашенко – последний диктатор Европы
Госсекретарь отметил, что страна будет добиваться освобождения лидера оппозиции. В то же время напомнил об участии женщин в борьбе против Лукашенко.
Накануне президентских выборов, состоявшихся в прошлом (2020 – 24 канал) году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко – последнего диктатора Европы,
– отметил Блинкин.
Что известно о Марии Колесниковой
- Оппозиционерку Марию Колесникову арестовали в Минске. Ее подозревали в публичных призывах к свержению власти.
- Уже несколько месяцев ее держат в следственном изоляторе. В то же время встречаться с самопровозглашенным президентом она отказалась.
- В январе суд продлил срок ее пребывания в СИЗО – до 8 марта. Но уже в феврале Колесниковой выдвинули новые обвинения.
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