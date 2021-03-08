Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является последним диктатором Европы. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкин.

Также он отметил, что США будут настаивать на освобождении всех политических заключенных страны. В частности – одной из лидеров оппозиции Марии Колесниковой.

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США будут добиваться освобождения Колесниковой

Блинкин вспомнил о Колесниковой во время вручения наград Госдепартаментом США. Их получили женщины всего мира за гражданское мужество.

Блинкин: Лукашенко – последний диктатор Европы

Госсекретарь отметил, что страна будет добиваться освобождения лидера оппозиции. В то же время напомнил об участии женщин в борьбе против Лукашенко.

Накануне президентских выборов, состоявшихся в прошлом (2020 – 24 канал) году, она мобилизовала женщин по всей стране, чтобы протестовать против правления Александра Лукашенко – последнего диктатора Европы,

– отметил Блинкин.

Кстати! Светлана Тихановская заявила, что пока белорусская оппозиция "потеряла улицы", но массовые протесты в стране могут продолжиться весной.

Что известно о Марии Колесниковой