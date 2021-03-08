Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є останнім диктатором Європи. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкін.

Також він зазначив, що США наполягатимуть на звільненні усіх політичних в'язнів країни. Зокрема – однієї з лідерок опозиції Марії Колесникової.

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США домагатимуться звільнення Колесникової

Блінкін згадав про Колесникову під час вручення нагород Держдепартаментом США. Їх отримали жінки всього світу за громадянську мужність.

Блінкін: Лукашенко є останнім диктатором Європи

Держсекретар зауважив, що країна домагатиметься звільнення лідерки опозиції. Водночас нагадав про участь жінок у боротьбі проти Лукашенка.

Напередодні президентських виборів, що відбулися в минулому (2020 – 24 канал) році, вона мобілізувала жінок по всій країні, щоб протестувати проти правління Олександра Лукашенка – останнього диктатора Європи,

– зазначив Блінкін.

До речі! Світлана Тихановська заявила, що наразі білоруська опозиція "втратила вулиці", але масові протести у країні можуть продовжитися навесні.

Що відомо про Марію Колесникову