Суд у Білорусі залишив опозиціонерку Колесникову під арештом ще на 1,5 місяці
Білоруський суд у Мінську продовжив термін тримання під вартою опозиціонерки Марії Колесникової, попри скаргу захисту. Політикиня та активістка буде під арештом аж до 8 березня.
Адвокатка Колесникової Людмила Казак заявила, що це рішення було прогнозоване і буде оскаржене. Про це повідомляє білоруське видання "Радіо Свобода".
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У чому звинувачують Колесникову
Влада Білорусі заявляє, що підозрює Колесникову в справі про "публічні заклики до захоплення влади" в країні. Натомість правозахисники визнали її політв'язнем і в'язнем сумління.
Арешт Марії Колесникової: головне
- Білоруську опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову затримали на початку вересня. Напередодні цього її соратники Антон Родненко та Іван Кравцов загадково зникли.
- Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць депортували в Україну. Колесникову намагалися теж вивезти, однак опозиціонерка порвала свій паспорт.
- Представники ООН з області прав людини звернулися до білоруської влади з вимогою звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.
Зауважимо, що у 2020 році Марія Колесникова разом з іншими білоруськими опозиціонерами отримала премію імені Сахарова "За свободу думки".
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