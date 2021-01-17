Білоруський суд у Мінську продовжив термін тримання під вартою опозиціонерки Марії Колесникової, попри скаргу захисту. Політикиня та активістка буде під арештом аж до 8 березня.

Адвокатка Колесникової Людмила Казак заявила, що це рішення було прогнозоване і буде оскаржене. Про це повідомляє білоруське видання "Радіо Свобода".

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У чому звинувачують Колесникову

Влада Білорусі заявляє, що підозрює Колесникову в справі про "публічні заклики до захоплення влади" в країні. Натомість правозахисники визнали її політв'язнем і в'язнем сумління.

Арешт Марії Колесникової: головне

Білоруську опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову затримали на початку вересня. Напередодні цього її соратники Антон Родненко та Іван Кравцов загадково зникли.

Напередодні цього її соратники Антон Родненко та Іван Кравцов загадково зникли. Згодом стало відомо, що Родненкова та Кравцова силоміць депортували в Україну. Колесникову намагалися теж вивезти, однак опозиціонерка порвала свій паспорт.

Колесникову намагалися теж вивезти, однак опозиціонерка Представники ООН з області прав людини звернулися до білоруської влади з вимогою звільнити опозиціонерку Марію Колеснікову.

Зауважимо, що у 2020 році Марія Колесникова разом з іншими білоруськими опозиціонерами отримала премію імені Сахарова "За свободу думки".