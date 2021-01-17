Белорусский суд в Минске продлил срок содержания под стражей оппозиционерки Марии Колесниковой, несмотря на жалобу защиты. Политик и активистка будет под арестом вплоть до 8 марта.

Адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что это решение было прогнозируемое и будет обжаловано. Об этом сообщает белорусское издание "Радио Свобода".

Интересно Сейчас он не имеет смысла, – Колесникова ответила, возможен ли диалог с Лукашенко

В чем обвиняют Колесникову

Власти Беларуси заявляют, что подозревают Колесникову в деле о "публичных призывах к захвату власти" в стране. Зато правозащитники признали ее политзаключенным и узником совести.

Арест Марии Колесниковой: главное

Белорусскую оппозиционерку и члена Координационного совета Беларуси Марию Колесникову задержали в начале сентября . Накануне этого ее соратники Антон Родненко и Иван Кравцов загадочно исчезли.

. Накануне этого ее соратники Антон Родненко и Иван Кравцов загадочно исчезли. Впоследствии стало известно, что Родненкова и Кравцова силой депортировали в Украину. Колесникову пытались тоже вывезти, однако оппозиционерка порвала свой паспорт.

Колесникову пытались тоже вывезти, однако оппозиционерка Представители ООН из области прав человека обратились к белорусским властям с требованием освободить оппозиционерку Марию Колесникову.

Заметим, что в 2020 году Мария Колесникова вместе с другими белорусскими оппозиционерами получила премию имени Сахарова "За свободу мысли".