Білоруським опозиціонерам Марії Колесніковій і Максиму Знаку висунули нові обвинувачення ще по 2 статтях кримінального кодексу. Вони перебувають у СІЗО, слідство триває.

У чому підозрюють Знака і Колесникову

Адвокату Максиму Знаку та Марії Колесниковій інкримінують змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом та створення екстремістського формування й керівництва ним.

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Адвокат та колега Максима – Дмитро Лаєвський впевнений, що це переслідування через те, що його підзахисний не здався.

Ніяких законних підстав ні для одного з обвинувачень немає. Ми, звичайно ж, поборемося. За Макса. І ще за те, щоб колись тут право стали робити з волі, гідності та справедливості, а не з чорної гуми,

– зазначив адвокат.

Білоруським опозиціонерам у серпні 2020 року висунули звинувачення в публічних закликах до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці.

На той момент генеральний прокурор Олександр Конюк говорив, що діяльність ради була спрямована "на захват державної влади", і що координаційна рада мала на меті "нанесення шкоди національній безпеці Республіки Білорусь".

Що відомо про опозиціонерів: