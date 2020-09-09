Члена Координаційної ради білоруської опозиції Максима Знака ймовірно затримали білоруські силовики. Максим Знак – один із двох членів президії Координаційної ради, який ще залишався на волі в Білорусі. П'ятьох із семи опозиціонерів затримали, або силоміць вивезли за кордон.

Соратники Знака кажуть, що в опозиціонера проводять обшук. Про це повідомляє TUT.by.

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Прессекретар штабу експретендента на участь в президентських виборах у Білорусі Віктора Бабарика Гліб Германчук повідомив, що останнім повідомлення від Знака стало: "маски".

Імовірно, до Максима прийшли силовики і працюють з ним. Можливо обшук, можливо вже затриманий. Ми з ним не можемо зв'язатися,

– додав він.

Адвокат опозиціонера Дмитро Лаєвський зазначив, що справою займається Слідчий комітет Білорусі. За його словами, в штаб журналістів не пускають, "але в приміщенні перебувають люди, які, судячи з усього, щось ламають".



Люди в масках під будинком Максима Знака / Фото TUT.by

Зверніть увагу! Максим Знак – юрист, кандидат наук, адвокат, фахівець у царині громадянського права. Куратор юридичного напрямку роботи штабу Віктора Бабарико, який планував боротися за пост президента Білорусі.

Затримання опозиціонерів у Білорусі: що відомо

У президії Координаційної ради опозиції Білорусі – семеро людей. Станом на 9 вересня на волі залишилися лише двоє – юрист Максим Знак та письменниця й нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Якщо Знака таки заарештують, то Алексієвич залишиться єдиною, кого білоруські силовики не затримали.

7 вересня стало відомо, що одна з лідерок опозиції Марія Колесникова зникла. Згодом з'явилася інформація від білоруської влади, що жінка начебто намагалася "прорватися" до України, але не змогла. Натомість її соратники виїхали в Україну та розповіли, як опозиціонерку намагалися випровадити за кордон, але вона не захотіла та порвала свій паспорт. За останньою інформацією, Колесникову утримують білоруські прикордонники.

За кордон через тиск режиму Лукашенка виїхали Павло Латушко та Ольга Ковалькова. Натомість Лілію Власову та Сергія Дилевського заарештували.

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