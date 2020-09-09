Ще одного білоруського опозиціонера затримали: що відомо про обшуки в Максима Знака
Члена Координаційної ради білоруської опозиції Максима Знака ймовірно затримали білоруські силовики. Максим Знак – один із двох членів президії Координаційної ради, який ще залишався на волі в Білорусі. П'ятьох із семи опозиціонерів затримали, або силоміць вивезли за кордон.
Соратники Знака кажуть, що в опозиціонера проводять обшук. Про це повідомляє TUT.by.
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Прессекретар штабу експретендента на участь в президентських виборах у Білорусі Віктора Бабарика Гліб Германчук повідомив, що останнім повідомлення від Знака стало: "маски".
Імовірно, до Максима прийшли силовики і працюють з ним. Можливо обшук, можливо вже затриманий. Ми з ним не можемо зв'язатися,
– додав він.
Адвокат опозиціонера Дмитро Лаєвський зазначив, що справою займається Слідчий комітет Білорусі. За його словами, в штаб журналістів не пускають, "але в приміщенні перебувають люди, які, судячи з усього, щось ламають".
Люди в масках під будинком Максима Знака / Фото TUT.by
Затримання опозиціонерів у Білорусі: що відомо
- У президії Координаційної ради опозиції Білорусі – семеро людей. Станом на 9 вересня на волі залишилися лише двоє – юрист Максим Знак та письменниця й нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич. Якщо Знака таки заарештують, то Алексієвич залишиться єдиною, кого білоруські силовики не затримали.
- 7 вересня стало відомо, що одна з лідерок опозиції Марія Колесникова зникла. Згодом з'явилася інформація від білоруської влади, що жінка начебто намагалася "прорватися" до України, але не змогла. Натомість її соратники виїхали в Україну та розповіли, як опозиціонерку намагалися випровадити за кордон, але вона не захотіла та порвала свій паспорт. За останньою інформацією, Колесникову утримують білоруські прикордонники.
- За кордон через тиск режиму Лукашенка виїхали Павло Латушко та Ольга Ковалькова. Натомість Лілію Власову та Сергія Дилевського заарештували.
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