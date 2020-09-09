У Білорусі почали створювати загони народних дружин та самооборони
Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони. Їхнє основне завдання – слідкувати за безпекою учасників мирних акцій та маршів, захищати їх. Також члени таких сформованих груп мають припиняти провокації влади і допомогати людям зі слабким здоров'ям та пенсіонерам.
Заплановано, що групи дружинників складатимуться з 10 – 15 осіб. Про це повідомляє білоруський опозиційний канал NEXTA Live.
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Білорусів закликають за можливості встановлювати власні системи відеоспостереження. А всі камери, які працюють на карателів, виводити з ладу та зафарбовувати.
"Необхідно зробити так, щоб ніхто, крім мешканців під'їзду та їхніх знайомих не зміг потрапити в під'їзд", – мовиться у повідомленні.
Якщо силовики все-таки мають доступ до приміщення, білоруси мають спробувати замінити двері з домофоном чи чипи, які не можна видавати нікому, крім самих мешканців.
Зокрема, завдання дружин – слідкувати за ситуацією та попереджати протестувальників у разі наближення небезпеки через загальні чати.
Членам народних дружин радять носити маски та неяскравий одяг, а також вигадати власні знаки відмінності: особливі пов'язки, візерунки на масках, унікальні бейджі. У заклику зазначено, що після закінчення акцій такі позначки варто знімати.
Протести в Білорусі: що відомо
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори. Офіційні результати показали, що переміг нібито Олександр Лукашенко. Це стало причиною масових протестів у країні. Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим.
- Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Під час протестів загинули щонайменше 4 людей, тисячі постраждали.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Опозиція створила Координаційну раду, яка має на меті сприяти передачі влади.
- Проти лідерів опозиції проводять утиски. Частина з них вимушено виїхала за кордон. Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.