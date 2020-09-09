Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони. Їхнє основне завдання – слідкувати за безпекою учасників мирних акцій та маршів, захищати їх. Також члени таких сформованих груп мають припиняти провокації влади і допомогати людям зі слабким здоров'ям та пенсіонерам.

Заплановано, що групи дружинників складатимуться з 10 – 15 осіб. Про це повідомляє білоруський опозиційний канал NEXTA Live.

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Білорусів закликають за можливості встановлювати власні системи відеоспостереження. А всі камери, які працюють на карателів, виводити з ладу та зафарбовувати.

"Необхідно зробити так, щоб ніхто, крім мешканців під'їзду та їхніх знайомих не зміг потрапити в під'їзд", – мовиться у повідомленні.

Якщо силовики все-таки мають доступ до приміщення, білоруси мають спробувати замінити двері з домофоном чи чипи, які не можна видавати нікому, крім самих мешканців.

Зокрема, завдання дружин – слідкувати за ситуацією та попереджати протестувальників у разі наближення небезпеки через загальні чати.

Членам народних дружин радять носити маски та неяскравий одяг, а також вигадати власні знаки відмінності: особливі пов'язки, візерунки на масках, унікальні бейджі. У заклику зазначено, що після закінчення акцій такі позначки варто знімати.

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