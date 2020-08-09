Одразу після того, як закрилися виборчі дільниці в Білорусі (20:00) за місцевим часом силовики почали затримувати людей. Затримання відбуваються не лише біля виборчих дільниць, а і у спальних районах. Зрештою між правоохоронцями та протестувальниками почалися сутички.

Вибори президента Білорусі – 2020: нові затримання людей

За інформацією популярного білоруського порталу Tut.by, у Мінську почали затримувати людей, які збираються біля виборчих дільниць в очікуванні результатів. Також відомо, що затримують людей і у спальних районах – застосовують силу й до жінок. Перші затримання відбулися й у Могильові та Вітебську.

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За даними видання, противники чинного білруського президента Олександра Лукашенко після закінчення голосування вирішили зібратися біля виборчих дільниць, а потім влаштувати протестні акції в містах Білорусі. У Мінську люди вже збираються біля стели – мітинг заплановано на 22:00.

Тим часом, з’явилася інформація, що білоруська столиця – оточена блокпостами, а в самому місті перекрили вулиці та закрили станції метро. Водії, зі свого боку, сигналять, висловюючи протест.

Вийшли люди на протести і Могильові.

Що цьому передувало

Ще вночі проти 9 серпня на вулицях Мінська та інших міст з'явилася військова техніка. Вдень це продовжилося. Більше того, білоруських силовиків перевели на посилений режим служби.

Станом на вечір неділі в білоруській столиці можна побачити вісйськові вантажіки, водомети, броне- та спецавтомобілі. Також до центра міста відправили загони силовиків, деякі з них були озброєними. Останні також перекрили кілька центральних вулиць і площ.

Зокрема, за словами очевидців, за кілька годин до завершення голосування почала збільшуватися кількість силовиків біля будівлі Адміністрації президента Білорусі. Поруч із нею розташовано Будинок офіцерів. І поблизу нього – військова техніка, машини з бійцями, машина "Бар'єр", призначені для розгону натовпу, карети швидкої та пожежні машини. Про це повідомляє BBC.