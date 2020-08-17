Робити ставку на діалог, а не насилля: Штайнмаєр терміново звернувся до Лукашенка
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр публічно звернувся до Олександра Лукашенка. Він закликав президента Білорусі відмовитися від насилля і обрати шлях діалогу з мітингувальниками.
Штайнмаєр захоплюється мужністю білоруського народу, який не злякався терору і виборює свою свободу дорогою ціною. Про це президент Німеччини заявив перед початком віртуальної конференції, повідомляє Deutsche Welle.
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Я апелюю до президента Лукашенка йти шляхом переговорів. Робити ставку не на насилля, а на діалог,
– наголосив Штайнмаєр.
Він назвав Білорусь багатостраждальною, але гордою країною, яка заслуговує солідарності і підтримки. Люди вийшли на протести, хоча знали, що у попередні дні влада застосувала насилля, і є ризик отримати травму або навіть загинути.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори.
- За попередніми результатами, у президентській гонці нібито переміг Олександр Лукашенко, якому "нарахували" 80% голосів виборців. Його головна опонентка Світлана Тихановська отримала лише 10% голосів. Водночас дані неофіційних екзитполів показували, що Тихановська випереджає Лукашенка.
- Увечері 9 серпня країну сколихнули мирні протести. Люди не погоджувалися з результатами ЦВК.
- Протестувальників почали затримувати. Багато з них пізніше заявили про те, що у СІЗО їх катували.
- Є загиблі, сотні людей отримали страшні поранення.