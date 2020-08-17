Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр публічно звернувся до Олександра Лукашенка. Він закликав президента Білорусі відмовитися від насилля і обрати шлях діалогу з мітингувальниками.

Штайнмаєр захоплюється мужністю білоруського народу, який не злякався терору і виборює свою свободу дорогою ціною. Про це президент Німеччини заявив перед початком віртуальної конференції, повідомляє Deutsche Welle.

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Я апелюю до президента Лукашенка йти шляхом переговорів. Робити ставку не на насилля, а на діалог,

– наголосив Штайнмаєр.

Він назвав Білорусь багатостраждальною, але гордою країною, яка заслуговує солідарності і підтримки. Люди вийшли на протести, хоча знали, що у попередні дні влада застосувала насилля, і є ризик отримати травму або навіть загинути.

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