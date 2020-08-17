Початок тижня в Білорусі розпочався з масових страйків на підприємствах. Робітники не виходять працювати, а висувають вимоги. Зокрема, працівники вимагають визнати вибори президента недійсними та припинити застосування насилля проти демонстрантів.

Головне про те, як проходить дев'ятий день масових протестів у Білорусі, зібрав 24 канал.

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Що відбувається у Білорусі сьогодні

У Білорусі 17 серпня стартував загальнонаціональний страйк. Люди на багатьох великих підприємствах відмовляються виходити на робочі місця. Більшість з них формують страйккоми та висувають вимоги керівництву.

Які найбільші підприємства страйкують

МЗКТ

Найбільш напружена ситуація на Мінському заводі колісних тягачів. До МЗКТ вирушили і робітники інших заводів, зокрема МТЗ та Мінського електротехнічного. Ці підприємства теж страйкують.

Нас кілька сотень осіб. Багато хто залишився, сподіваючись, що виконання вимог, вдасться досягнути мирним шляхом,

– сказав один із робітників МТЗ,

Сюди на переговори з страйкарями прибув на гелікоптері Олександр Лукашенко, інформують у білоруських телеграм-каналах. До підприємства вже підігнали автозаки, поруч – тоновані мікроавтобуси з силовиками.

Зважаючи на промову Лукашенко на заводі, на жодні поступки він іти не збирається.

Ну, 150 на якомусь підприємстві, навіть 200 погоду не роблять. Потрібно розуміти, що "поганий" президент тримав зайву кількість, аби людей не викидали на вулицю. Виходити треба з цього. Хто хоче працювати – нехай працює. Не хоче – ми не змусимо,

– сказав Лукашенко.

Зверніть увагу! Раніше директор МЗКТ Олександр Римашевський заявив, що голосував за Лукашенка, проте визнає, що Лукашенко ці вибори не виграв.

"Білоруськалій"

Страйкують і працівники "Білоруськалію". Ще вранці керівництво підприємства просило робітників висунути свої вимоги, проте не припиняти виробництво. На це працівники не пішли, вони сформували страйккоми і вирішили припинити роботу.

Вимоги працівників:

визнати вибори недійсними;

клопотати про розформування ОМОНу;

покарати винних у фальсифікаціях;

провести нові вибори з незалежними спостерігачами.

Белтелерадіокомпанія

Підтримують працівників заводів і медіа. Белтелерадіокомпанія страйкує, біля будівлі – близько 100 співробітників.

Азот-Гродно

На Азот-Гродно оголосили збори колективу, проте керівництво до людей не вийшло. Адміністрація підприємства каже, що все розуміє, але "завод потрібно рятувати".

Позиція Лукашенка щодо страйків

У Мінську 16 серпня на мітингу, організованому на свою підтримку, Лукашенко заявив, що страйкарі можуть повернутись на свої робочі місця, якщо хочуть залишитись працевлаштованими.

Гроші треба заробляти кожен день і не на площах, а в полях, на заводах та фабриках,

– пригрозив Лукашенко.

Також глава держави закликав "одуматись" лікарів та вчителів, які теж беруть участь у мітингах.

Ця новина постійно буде доповнюватись.

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