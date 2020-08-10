У Мінську влада застосувала силу до учасників протестів, які вийшли на вулицю через незгоду з попередніми результатами президентських виборів. Що відбувається в Білорусі і чи можливий там Майдан, – у нашому матеріалі.

Майдану не буде?

На переконання експертів, повторити в Мінську український Майдан не вдасться. Як розповів 24 каналу партнер у Kyivstratpro Тарас Семенюк, у Києві була інша геополітична база протестів. Була мета – куди Україна має рухатися на зовнішній арені. Національний концепт, за його словами, був однією з основ Майдану. У Білорусі це розмито, бо ця країна багато часу умовно живе під диктатом Росії.

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По-друге, в білоруської опозиції немає харизматичного лідера. Як відзначає міжнародник Ігор Соловей, опонент Лукашенка – Світлана Тихановська не має таких якостей.



Лукашенко жорстко придушує протести в Білорусі / Фото з соцмереж

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Для нової хвилі протестів у Білорусі потрібен лідер, а його немає. Тихановська сама сказала, що вона не лідер, а символ. Вона не може підняти людей. Крім того, перед голосуванням Тихановська заявила, що опозиція прийме результати, якщо вони будуть ченими. Це певним чином розхолодило опозицію,

– зауважує Ігор Соловей.

При цьому фахівці наголошують: у Білорусі і Росії пильно стежили за українськими подіями, силові органи ретельно аналізували хід протестів в Києві. Відповідно, готували свої силові органи до таких сценаріїв.

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Протести в Білорусі. Головне

У Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. Згідно попередніх результатів, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23% голосів. Його основна опонентка Світлана Тихановська – 9,9%.

У ніч на 10 серпня білоруси вийшли на протести по всій країні. У Мінську ще напередодні виборів з'явилася військова техніка. Білоруських силовиків перевели на посилений режим служби.

Внаслідок зіткнень загинув один з учасників антиурядового протесту. Про це повідомив правозахисний центр "Весна". У столиці Білорусі дівчині поцілили гумовими кулями в обличчя, її забрала швидка. Фото закривавлених протестувальників опублікувала "Радіо Свобода". Крім того, щонайменше 10 постраждалих перебувають у важкому стані. Як повідомив редактор телеграм-каналу NEXTA в ефірі телеканалу "Дождь", відомо про 50 постраждалих у Мінську.

За даними правозахисників, затримані щонайменше 140 людей.

Олександр Лукашенко заявив, що головною політикою в країні мають бути люди. Dін запевнив, що дасть силову відповідь опозиції, якщо та намагатиметься зробити в країні хаос.

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Чим завершаться протести в Білорусі

На думку політичних експертів, висновки робити рано. Зокрема, зазначає Тарас Семенюк, необхідно дочекатися офіційних результатів виборів. Але протести не стануть надто масовими і тривалими.

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Міжнародник відзначає: якщо говорити про соціальний підтекст протестів, то треба відзначити, що вийшла переважно молодь, яка задіяна в IT-сфері. Ті, хто працює у промисловості, більш стримані. Для них Лукашенко – елемент певної стабільності на відміну від Тихановської. Економічний фактор відіграє важливу роль, тому, вважає експерт, протести швидко завершаться.

Лукашенко не піде добровільно з посади президента. Він давитиме протести до кінця, триматиме під контролем силовиків, щоб не допустити умовного Майдану,

– зауважує Тарас Семенюк.

Ігор Соловей також відзначає: Лукашенко не збирається віддавати владу. Тому він застосує силовий сценарій для локалізації протестів. Уже є, мінімум, одна жертва. Пролилася кров, відступати нема куди.

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"Для Лукашенка важливо не втопити ці протести в крові. Жертви є, але Лукашенко може все списати на ексцес виконавця. Легітимність його обрання в очах світу для нього бажана, але не визначальна",

– вважає Ігор Соловей.



Путіну вигідний хаос у Білорусі / Фото сайту президента РФ

Як додає Семенюк: як тільки лідери західних країн почнуть визнавати Лукашенка президентом, протести завершаться. Україні так само треба чекати офіційних результатів виборів у Білорусі і тоді приймати рішення.

При цьому фахівці зазначають: Росії вигідний хаос у Білорусі, але наразі Кремль поводить себе стримано. За словами Ігоря Соловея, Росії не вдалося організувати активну опозицію до Лукашенка через вагнерівців. Але цей плід – Білорусь – однак впаде в руки Кремля. Росія визнає результати виборів. Світ голосно висловить своє незадоволення. Але далі цього не піде.

Після певного мовчання Путін першим потелефонував Лукашенку. Фактично історію з вагнерівцями Лукашенко використав на свою користь. Граючи з Україною, він підвищив ставки. Росіяни зрозуміли, що Лукашенко може віддати найманців Україні. Для Росії це серйозна поразка. І в ситуацію вимушений був втрутитися Путін, щоб цього не допустити. Що пообіцяли один одному Лукашенко і Путін, – невідомо. Але Лукашенко використовує Україну як противагу Росії,

– підкреслив Ігор Соловей.